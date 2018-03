Dorf Alwine hat einen neuen Eigentümer

Die letzten Einwohner von Alwine Schimmel, undichte Dächter, Erdlöcher: Warum ein Dutzend Leute trotzdem noch in Alwine lebt. Die Siedlung in Brandenburg wurde für 140.000 Euro versteigert. Was der anonyme Käufer mit dem 16.000 Quadratmeter großen Areal vorhat, ist unklar.