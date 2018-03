Ein Toter bei schwerem Unfall an Berliner Stadtgrenze

Bei einem schweren Unfall ist am Sonntagnachmittag bei Großbeeren nahe der Stadtgrenze zu Berlin ein Mensch ums Leben gekommen. Auf der Osdorfer Straße war ein Autofahrer mit seinem Mercedes gegen einen Baum gefahren. Die Person konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 15.26 Uhr alarmiert, Feuerwehren aus Brandenburg rückten aus, 18 Berliner Kollegen leisteten Hilfe. Ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelt, war zunächst nicht klar.

Am Unfallort bot sich ein Bild der Zerstörung. Der Wagen wurde regelrecht zerfetzt, Teile lagen in einem größeren Radius verteilt auf der Straße und den angrenzenden Flächen. Die Unfallursache war am Abend noch nicht geklärt – womöglich war der Fahrer aber mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.