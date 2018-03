Weniger Diebe, mehr Schläger: Kriminalität in der Mark sinkt

Potsdam. Die Kriminalität in Brandenburg ist vergangenes Jahr auf ein Rekordtief gesunken. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagte am Donnerstag in Potsdam, erstmals sei die Zahl der registrierten Straftaten unter die Marke von 180.000 gesunken. "Im Jahr 2017 ist Brandenburg sicherer geworden", sagte Schröter.

Insgesamt wurden 175.003 Fälle erfasst, das sind 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Ausschlaggebend war unter anderem der rückläufige Trend bei Diebstählen, während die Gewaltkriminalität anstieg. Wichtige Daten im Überblick:

Eigentumskriminalität: Vor allem der Rückgang bei den Diebstählen drückte die Gesamtkriminalität. Knapp 66.900 Fälle wurden erfasst, das sind rund 8700 weniger als im Vorjahr. Besonders starke Rückgänge gab es mit minus 38 Prozent bei den Diebstählen aus Kellerräumen. Gleichzeitig ging aber auch die Zahl der Autodiebstähle von knapp 2900 auf gut 2500 zurück, die Zahl der Wohnungseinbrüche sank von 4200 auf 3200. Bemerkenswert: Seit den 1990er-Jahren steigt kontinuierlich der Anteil der Wohnungseinbrüche, bei denen die Täter scheitern. Zuletzt lag die Versuchsquote bei fast 40 Prozent.

Gewaltkriminalität: Auch wenn die Gewaltkriminalität nur einen kleinen Anteil ausmacht, macht sie vielen Bürgern Sorgen. Im vergangenen Jahr wurden 5100 Gewaltstraftaten erfasst - rund 400 Fälle mehr als im Vorjahr. Bereits 2016 war dieser Bereich, der zum Beispiel Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder gefährliche Körperverletzung umfasst, angestiegen. "Selbstverständlich sind das genau die Straftaten, die das Sicherheitsgefühl der Menschen in ganz besonderer Weise beeinträchtigen", sagte Schröter. Deshalb müsse man hier dagegenhalten.

Drogenkriminalität: Die Zahl der Rauschgifttoten stieg deutlich von 21 auf den Rekord von 30 an. "Das Ende einer langen Drogenkarriere ist häufig der Tod", sagte Schröter dazu. In sechs der Fälle gehen die Ermittler von Suizid aus, die meisten anderen sind auf eine Überdosis mit verschiedensten Rauschgiften zurückzuführen. Die Zahl der von der Polizei erfassten Rauschgiftdelikte stieg leicht um 270 auf 7600 Fälle.

Aufklärungsquote: Von den rund 175.000 Straftaten konnten etwa 97.000 aufgeklärt worden. Die Aufklärungsquote stieg damit von 53,0 auf 55,3 Prozent. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass zum Beispiel bei Drogenkontrollen die Täter praktisch immer gefasst werden, während es die Polizei bei einem plötzlich entwendeten Fahrrad deutlich schwerer hat.

Tatverdächtige: 31.200 Tatverdächtige wurden ermittelt, das sind 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter waren auch knapp 9000 nichtdeutsche Tatverdächtige - hier stieg die Zahl vor allem wegen des Vorwurfs des unerlaubten Aufenthalts um 12,4 Prozent. Sorge machten der Polizei weiterhin Banden, die speziell für Einbruchstouren nach Deutschland kommen. Der Anteil der Straftaten durch Zuwanderer an der Gesamtkriminalität ist der Analyse zufolge mit 6,5 Prozent gering, aber im Vergleich zum Vorjahr (5,4 Prozent) deutlich angestiegen.

Regionale Verteilung: Im Landesvergleich überdurchschnittlich hoch war die Kriminalität im Berliner Speckgürtel. Hier wurden knapp 45,7 Prozent aller Straftaten erfasst, obwohl nur 44 Prozent der Menschen dort leben. Überdurchschnittlich war die Kriminalität auch in den Gemeinden an der Grenze zu Polen: Hier wurden 10,2 Prozent aller Straftaten gezählt, der Bevölkerungsanteil liegt aber bei 8,3 Prozent.

Bundesvergleich: Im Vergleich der Bundesländer liegt Brandenburg in der besseren Hälfte - allerdings liegen noch nicht alle Daten vor. In Brandenburg wurden 7015 Delikte pro 100.000 Einwohner gezählt - in Berlin als Stadtstaat lag der Wert in etwa doppelt so hoch.

Ursachen: Die Hintergründe des Kriminalitätsrückgangs sind sehr vielfältig. Die vor einigen Jahren verbreitete Meinung, man brauche weniger Polizei, weil die Bevölkerung älter werde und damit weniger Straftaten begehe, sei aber falsch, sagte Innenminister Schröter. "Kriminelle gehen nicht in Rente", ergänzte er.

Die Gewerkschaft: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter erklärte, die die Zahlen seien auf den ersten Blick erfreulich. "Hiervon dürfen wir uns aber nicht in die Irre führen lassen – die Situation ist sehr trügerisch", sagte die Vize-Landeschefin des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Heike Trautmann. Die Belastung der Kripo in Brandenburg sei so hoch wie noch nie. "Vor dem Hintergrund der düsteren personellen Situation bei der Kriminalpolizei kann sich das Ergebnis allerdings sehen lassen", sagte Trautmann.

( dpa )