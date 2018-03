Fontane in Neuruppin: Ein Mann, eine Stadt

Das Fontane-Denkmal in Neuruppin erinnert an den berühmten Sohn der Stadt

Neuruppin. Die Umfrage auf der Internationalen Tourismusbörse vor 15 Jahren hatte Bürgermeister Jens-Peter Golde lange schwer im Magen gelegen. Auf die Frage, was sie mit Neuruppin verbinden, antworteten damals zahlreiche Messebesucher: "Das ist eine Stadt, die an der Autobahn zwischen Berlin und Hamburg liegt." Es waren nur wenige, die spontan an den berühmten Sohn der Stadt, den Schriftsteller Theodor Fontane (1819–1898), dachten. Eine Wiederholung muss Golde heute nicht mehr fürchten. "Fontane steht mittlerweile nicht nur auf unseren Ortsschildern, die Stadt lebt auch von und mit diesem Namen", sagt der Bürgermeister. 2019 soll die "Marke Fontane" noch nachhaltiger gestärkt werden. Anlass ist der sich zum 200. Mal jährende Geburtstag des Schöpfers der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg".

Unter dem Motto "fontane.200" wird mit zahlreichen Veranstaltungen vom März bis Dezember 2019 das Werk und Wirken des Vielschreibers gewürdigt. Die Leitausstellung des Museums Neuruppins, ein Begleitprogramm, das interaktive Jugendprojekte "Word & Play" und die Fontane-Festspiele sind dabei Höhepunkte in Neuruppin. Die Stadt ist zwar zentraler, allerdings nicht alleiniger kultureller Ausrichtungsort der Jubiläumsveranstaltungen. Mit Unterstützung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH als Gesamtkoordinator werden rund 40 Fontane-Projekte in der ganzen Mark angeschoben. "In Cottbus wird beispielsweise im Apothekenmuseum an Fontanes ,Brotberuf' als Apotheker erinnert, in einer Ausstellung im Schloss Branitz die Freundschaft zwischen Fontane und Carl Blechen thematisiert", sagt Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kultur und Geschichte. Im Museum und der Galerie Falkensee werden Texte und Skizzen Fontanes mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen der beiden Fotografen Heinz Krüger und Lorenz Kienzle verbunden. Das Fontane-Haus in Schiffmühle widmet sich in einer aktualisierten Dauerausstellung der Begegnung von Fontane mit seinem Vater Louis Henry.

Einen Vorgeschmack auf das Jubiläum gibt es schon im Mai

Bei den Fontane-Festspielen 2018 unter dem Motto "Absolut fontastisch" am 19. und 20. Mai dieses Jahres werde mit Literatur, Film, Musik, Theater und Wanderungen bereits ein Vorgeschmack aufs Jubiläumsjahr in Neuruppin gegeben, sagt der städtische Projektkoordinator Mario Zetzsche. Bekannte Akteure haben sich angesagt: "Jürgen Kuttner mit seiner Uraufführung der Fontane-Video-Schnipsel-Show, Frank Matthus mit einer Vorschau auf sein opulentes Theaterprojekt 2019, der Moderator und Wahlbrandenburger Max Moor, das Fontane-Lyrik-Projekt No. 5 oder das Europäische Festival der Reiseliteratur ,Neben der Spur' sind zu erleben", zählt Zetzsche auf.

Maja Peers-Oeljeschläger, Leiterin des Museums Neuruppin, steckt derweil tief in den Vorbereitungen der Leitausstellung "fontane.200/Autor". Als ein Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltungen wird diese am 30. März 2019 eröffnet und soll wie ein roter Faden durchs Jahr und Land führen. Am "braven Abarbeiten biografischer Eckdaten" sei sie nicht interessiert, betont Peers-Oeljeschläger. "Fontane war Schreibdenker und Textprogrammierer", sagt sie und will seine Schreib- und Textwelten näher beleuchten. Sämtliche seiner in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrten Notizbücher werden während der Schau präsentiert. "Die offenbaren, welche Lust Fontane an Wortschöpfungen hatte." Drei der zahlreichen bekannten Wortspiele Fontanes – der "Zeitungsleserstandpunkt", die "Mittagessensdisposition" und die "Ermutigungspromenade" – werden sich im öffentlichen Stadtbild wiederfinden. "Mal als Schild, als Aufkleber oder Schriftzug an der Wand", setzt Peers-Oeljeschläger auf die spielerisch umgesetzten Wegweiser zum Museum.

Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam will mit seiner großen Sonderausstellung vom 7. Juni bis 30. Dezember 2019 dem Entdeckungsreisenden Fontane folgen. Wie reiste er? Wer waren seine Informanten und Begleiter? Was hat er gelesen? Bund, Land, Stadt und Landkreis Ostprignitz-Ruppin sowie private Geldgeber fördern die Aktionen, die vielfach ehrenamtlich auf die Beine gestellt werden, mit zwei Millionen Euro. Konzentriert und gemeinsam wird längst schon an der nachhaltigen Vermarktung des Jubiläums gearbeitet. Auch auf kulinarische Weise: "Eine Gruppe begeisterter Köche hat sich zusammengetan, entwickelt einen schmackhaften Fontane-Teller", berichtet Faber-Schmidt. "Originalquellen geben Hinweise, was bei Fontane daheim auf den Tisch kam, woher die Produkte stammen, was ihm bei seinen Touren aufgetischt wurde."

Eine erste Kostprobe könnte bereits am 3. Oktober zum Tag der deutschen Einheit in der Brandenburger Landesvertretung in Berlin zu genießen sein. Das von den Fontane.200-Organisatoren aufgelegte Fontane-Notizbuch, das zum Aufzeichnen der eigenen Reiseerfahrungen animieren soll, ist samt Kugelschreiber bereits zu haben. Auch viele Brandenburger Unternehmen sind mittlerweile auf die Idee gekommen, aus dem Jubiläum Kapital zu schlagen: So hat die Firma Behälterbau Thomas Huch aus Märkisch Linden ihre Produktionslinie um eine Fontanefigur erweitert.

Die Fontanestadt

Kindheit: Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin als Sohn des Apothekers Louis Henry und Emilie Fontane geboren. Den Eltern gehörte die Löwen-Apotheke in der Friedrich-Wilhelm-Straße, heute Karl-Marx-Straße 84. 1826 musste der Vater die Apotheke verkaufen, um Spielschulden zu bezahlen. 1827 zog die Familie nach Swinemünde.

Schulzeit: Noch einmal, von 1832 bis 1833, wurde Neuruppin zum Wohnort Fontanes. Er besuchte für anderthalb Jahre das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, heute Altes Gymnasium. Danach zog der 13-jährige Theodor nach Berlin. Seit 1998, dem Jahr, in dem sich der Todestag Fontanes zum 100. Mal jährte, trägt Neuruppin den offiziellen Beinamen Fontanestadt.

Informationen rund um das Jubiläumsjahr unter: www.fontane-200.de