Mutmaßlicher Schleuser fühlte sich genötigt

Frankfurt (O.). Oguz K. hat monatelang geschwiegen. Am Donnerstag gab es vor einem Schöffengericht im Justizkomplex Frankfurt (O.) zum ersten Mal eine Erklärung des 46-Jährigen, verlesen von seiner Verteidigerin Mehtap Ayhan. Tenor: Ihr Mandant konnte nicht anders, er sei massiv genötigt und bedroht worden.

Dem Kraftfahrer wird vorgeworfen, mit seinem Lkw Flüchtlinge nach Deutschland geschleust zu haben. In der Nacht des 16. September 2017 wurde der Lkw mit türkischem Kennzeichen auf der Autobahn 12 kurz hinter der polnischen Grenze gestoppt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs hörten Bundespolizisten verdächtige Geräusche. Als sie den Laderaum öffneten, entdeckten sie 51 Menschen: 14 Frauen, 17 Kinder und 20 Männer. Unter den Männern war ein Syrer, der als Mittäter des Fahrers verdächtigt wird, alle anderen kamen aus dem Irak.

Ein Mann namens Ramazan gab die Anweisungen

In der Erklärung von Oguz K. heißt es, er sei wenige Tage vor der Schlepperfahrt in Istanbul in einem vorrangig von Fernfahrern besuchten Café von einem Mann namens Ramazan angesprochen worden. Der habe ihn aufgefordert, bei seiner nächsten Fahrt, sie sollte am 13. September beginnen, auf einem Parkplatz unweit der westrumänischen Stadt Timișoara eine längere Pause zu machen. Er habe keine Antwort gegeben und den Mann auch nicht weiter beachtet, so Oguz K.

Wenig später habe ihn dieser Ramazan angerufen und erneut zum Stopp des Lkw in Timișoara aufgefordert. Er sei erstaunt gewesen, dass dieser Mann seine Handynummer besaß, so die Erklärung. Aber dieser Ramazan habe angeblich sogar noch mehr gewusst: auch Oguz K.s Adresse. Nachts hätte jemand an seiner Wohnungstür geklingelt. Als er öffnete, sollen zwei Männer davor gestanden und erklärt haben, er solle sich überlegen, ob er nicht doch kooperieren wolle. Er habe doch eine Frau und drei Töchter, denen solle es doch weiterhin gut gehen. Sie hätten ihm auch drohend eine Waffe gezeigt.

Er habe aus Angst um seine Familie gehorcht

Am nächsten Morgen, so Oguz K., habe ihn Ramazan erneut angerufen und ihm genaue Instruktionen gegeben: Wo er in Timișoara zu parken habe und dass er erst weiterfahren solle, wenn er einen Anruf bekomme. Er habe aus Angst um seine Familie gehorcht, so Oguz K. Es sei ihm auch recht schnell klar geworden, dass er vermutlich Flüchtlinge mitnehmen solle. Allerdings sei er davon ausgegangen, dass es sich höchstens um ein bis zwei Personen handele.

Für den Prozess vor dem Schöffengericht waren am Donnerstag zwölf Flüchtlinge als Zeugen geladen. Keiner von ihnen erschien. Sie hätten ohnehin ein Aussageverweigerungsrecht gehabt, weil gegen sie ja auch ein Verfahren wegen illegaler Einreise läuft. Deswegen wurden von Richter Peter Wolff vorsorglich Beamte der Bundespolizei geladen, die damals nach der Kontrolle des Lkw die ersten Vernehmungen durchgeführt hatten. Sie gaben vor Gericht zu Protokoll, dass keiner der befragten Flüchtlinge den Lkw-Fahrer gesehen hatte. Pro Person seien Summen von bis zu 8000 Dollar an die Schlepper gezahlt worden, für die Kinder in der Regel die Hälfte.

Eine Frau, die mit ihrem Mann und ihren drei Kindern floh, hatte zu weinen begonnen, als sie dem Vernehmungsbeamten von den Zuständen auf dem Lkw erzählte, mit dem sie 25 Stunden unterwegs gewesen waren; ohne Pause, sie durften nicht ein einziges Mal den Lkw verlassen: Es war kalt. Es gab nur wenig zu essen und zu trinken. Die Notdurft musste in Flaschen verrichtet werden, oder es wurde eine Palette benutzt, unter der sich beim Auffinden der Flüchtlinge eine große Lache befand. Einige hatten auch Angst, dass der mächtig schaukelnde Lkw umkippen könnte.

Das Ladegut auf dem Wagen war nicht gesichert

Ein Beamter, der an dem Lkw Spuren sicherte, sagte vor Gericht, dass sich auf der Ladefläche ungesichertes Ladegut befunden habe: Mehrere 1,6 Tonnen schwere Maschinenteile und mächtige Rollen mit Aluminiumfolie. "Es war nichts verzurrt", sagte der Beamte. Die Paletten hätten sich bei der Fahrt eindeutig auch bewegt. Sie seien "teilweise ineinander verkeilt" aufgefunden worden und hätten nur mit großer Mühe von einer Spezialfirma von der Ladefläche geholt werden können. Ein Sachverständiger vom Bundesamt für Güterverkehr hatte am ersten Prozesstag festgestellt, dass "bei einer Gefahrenbremsung alles durcheinander geflogen" wäre. Die Menschen, die zwischen den Ladegütern saßen, hätte es mit hoher Wahrscheinlichkeit zerquetscht. Oguz K. wird vorgeworfen, schon im August vergangenen Jahres eine Schlepperfahrt mit 20 Flüchtlingen unternommen zu haben. Als Indizien werden Einträge in seinem Pass und Funkdaten seines Handys genannt. Diesen Vorwurf bestritt er jedoch am Donnerstag.

Der Prozess wird fortgesetzt.