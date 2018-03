Die Kritiker bemängeln, nicht in die Planung miteinbezogen worden zu sein. Kampagnenstart ist am 1. Mai.

"Es kann so einfach sein" Kritik am neuen Slogan für Brandenburg

Potsdam. Es könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. Voraussichtlich am heutigen Dienstag wird der neue Werbefilm des Landes Brandenburg veröffentlicht, aber die Kritik am neuen Slogan des Landes reißt nicht ab. "Brandenburg. Es kann so einfach sein", lautet die Botschaft, mit der das Land künftig in der Republik für sich werben will. Aber der von der angesehen Werbeagentur Scholz & Friends entwickelte Spruch stößt auf Kritik.

Zu banal, mehr gegen Berlin gerichtet als pro Brandenburg, bemängeln die Kritiker. "Wir sollten uns nicht so hinstellen, dass wir das Land der einfach Gestrickten sind, oder das Land sind, wo irgendwie plötzlich alles von selbst geht," sagte der Vorsitzende der Brandenburger CDU, Ingo Senftleben. "Mit dem Spruch können Sie Brandenburg in jeder Rede vorführen." Man frage sich, was genau eigentlich mit der Einfachheit gemeint sei.

Ministerpräsident Woidke verteidigt den Slogan

Auch innerhalb der Staatskanzlei soll der Slogan samt Imagefilm durchgefallen sein. Dagegen verteidigt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Kampagne nach außen wacker: "Wir können stolz auf unser Land sein, denn wir haben vieles erreicht", sagte Woidke. "Brandenburg muss aber bundesweit sichtbarer werden." Deshalb sei die Kampagne ins Leben gerufen worden. "Den Slogan finde ich gut – er drückt vieles aus, auch märkische Bodenständigkeit."

Dennoch wird der Werbefilm nach Informationen der Berliner Morgenpost in einer überarbeiteten Version veröffentlicht werden. Der Film zeigt Berlin als düsteren, lärmenden Moloch in Schwarz-Weiß-Szenen, Brandenburg dagegen als farbenfrohes Land.

In der rot-roten Landesregierung soll es nun intern Kritik sowohl am Film als auch am Vorgehen der Staatskanzlei gehagelt haben. Insbesondere Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) und auch der Chef des Tourismus Marketing (TMB), Dieter Hütte, sollen sich darüber beschwert haben, im Vorfeld nicht in die Entstehung der Kampagne einbezogen und erst kurz vor Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Bei der Vorstellung des aktuellen Tourismusberichts verteilte das Tourismus Marketing Broschüren mit den neuesten Besucherzahlen. "Brandenburg. Das Weite liegt so nah", stand darauf. Mit dem Slogan werben die Tourismusmanager des Landes schon länger – mit stetigem Erfolg. Mit fast fünf Millionen Übernachtungsgästen und mehr als 13 Millionen Übernachtungen verzeichnete das Land auch im vergangenen Jahr wieder ein Rekordergebnis.

Wirtschaftsminister Gerber zeigte sich ebenfalls zurückhaltend. Man stehe am Beginn eines Anfangs, sagte er – und ließ damit Spielraum für eine weitere Überarbeitung des Konzepts aus der Staatskanzlei. "Es ist ein Arbeitsstand", sagte auch Tourismus-Chef Hütte. "Ich gehe davon aus, dass Anpassungen machbar sind."

Dass Brandenburg mehr für sich werben muss, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Aufgeschreckt hatte die Landesregierung eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage des Bochumer Instituts für Kommunikationsforschung Com.X. Demnach besitzt Brandenburg aus Sicht der Deutschen kein eigenes Profil. Es werde diffus als Osten wahrgenommen oder drohe in der Wahrnehmung mit Berlin zu verschmelzen. Zwar sind touristische Highlights wie Schloss und Park Sanssouci oder das Tropical Island ein Begriff – sie werden aber nicht mit Brandenburg verbunden. Nur jeder vierte Befragte gab an, ein deutliches Bild von Brandenburg vor Augen zu haben. Nur Sachsen-Anhalt und das Saarland schlossen schlechter ab.

Dabei hat Brandenburg bei denen, die in das Land reisten, einen guten Eindruck hinterlassen. Vor allem die Natur und die Nähe zu Berlin wurden von den Touristen gelobt. Mehr als zwei Drittel gaben zudem an, Brandenburg als Reiseland weiterempfehlen zu wollen. Auch in Brandenburg ansässige Unternehmer bewerteten das Land deutlich positiver als Menschen außerhalb des größten ostdeutschen Bundeslandes. Die Bochumer Meinungsforscher hatten für die Untersuchung 1800 Deutsche befragt und Interviews mit 200 Meinungsführern geführt.

Vor Jahren hatte das Land bereits einen vorsichtigen Versuch gestartet, das eigene Image zu verbessern. Doch das Unterfangen, mit dem Slogan "Neue Perspektiven entdecken" die Bekanntheit zu verbessern, versandete.

Am 1. Mai soll die neue Kampagne bundesweit an den Start gehen. Im aktuellen Doppelhaushalt stehen dafür 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Für die kommenden beiden Jahre sind insgesamt noch einmal zwei Millionen Euro vorgesehen. Der Imagefilm ist ein erster Schritt, eine 48-seitige begleitende Broschüre ist bereits gedruckt, Anzeigen in anderen Bundesländern sollen folgen.

