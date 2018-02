Polizei wirbt in Polen um Nachwuchs

Es gehen mehr Polizisten in den Ruhestand als neue kommen. Mikolaj Piatek will sein Polizei-Studium im Oktober abschließen.

Strausberg. Mikolaj Piatek sitzt im Vernehmungszimmer der Polizeiin­spektion Strausberg und lächelt. "Da war so ein kleiner Drogendealer, der dachte, er kann abhauen", sagt Piatek. "Wir waren anderer Meinung." Nach einer kurzen Verfolgungsjagd war der Dealer gefasst. Es sind Erlebnisse wie diese, die den 24-Jährigen in seiner Berufswahl bestärken. Piatek ist Polizeikommissar-Anwärter im letzten Studienjahr. Das Besondere: Er ist einer von derzeit neun polnischen Auszubildenden bei der Brandenburger Polizei.

Auch die Polizei hat seit einiger Zeit mit dem demografischen Wandel zu kämpfen. Es gehen regelmäßig mehr Polizisten in den Ruhestand als neue Kollegen dazukommen. Deswegen wirbt die Polizei verstärkt im Nachbarland um geeignete Bewerber, seit zwei Jahren sogar mit einer eigenen Homepage auf Polnisch.

Ob Deutschland oder Polen, Hauptsache EU

"Die Fachhochschule der Polizei Brandenburg ist stets auf der Suche nach geeignetem Polizeinachwuchs", sagt Marion Ratzsch von der Fachhochschule der Brandenburger Polizei in Oranienburg. "Dabei spielt es seit einiger Zeit keine Rolle mehr, ob man deutscher oder zum Beispiel polnischer Herkunft ist." Die EU-Freizügigkeit macht es möglich, in einem Land der Wahl einen Beruf zu erlernen oder ein Studium zu beginnen. "Auch die Polizei Brandenburg möchte sich dem europäischen Gedanken anschließen und polnischen Muttersprachlern mit guten deutschen Sprachkenntnissen die Möglichkeit geben, sich bei der Polizei zu bewerben und somit Polizist im Land Brandenburg zu werden", sagt Ratzsch.

Dass Piatek voraussichtlich in diesem Oktober sein Studium für den gehobenen Dienst bei der Polizei abschließen wird, war so zunächst nicht vorgesehen. Nach dem Abitur begann der junge Mann aus dem kleinen Ort Minsk Mazowiecki zunächst ein Finanzstudium in Warschau. "Nach drei Semestern stellte ich fest, dass es mich nicht interessierte", sagt Piatek. Er suchte sich etwas anderes. Am liebsten im Ausland. So bewarb er sich an Universitäten, durch Zufall erfuhr er davon, dass die Brandenburger Polizei auch polnische Bewerber einstellt. "Ich habe Kontakt aufgenommen", sagt Piatek.

Ein halbes Jahr später kam die Einladung zum zweitägigen Einstellungstest nach Oranienburg. Polnische Bewerber durchlaufen den Intelligenz- und Sporttest sowie das persönliche Interview wie alle anderen Bewerber auch. Nur beim Diktat gibt es eine Sonderregelung. Die Polizei bietet seit drei Jahren an, einen sechswöchigen Intensiv-Sprachtest an der Fachhochschule zu absolvieren – und die schriftliche Prüfung danach abzulegen.

Diese Polizeibewerberin wurde wegen ihrer Körpergröße abgelehnt Celine Knop hat sich bei der Berliner Kriminalpolizei beworben. Einziges Problem: Mit 1,54 Meter ist sie 6 Zentimeter zu klein. Dagegen hat Knop vor dem Landgericht Berlin geklagt - und verloren. Nur zwei Landespolizeien haben keine Mindestgröße. Diese Polizeibewerberin wurde wegen ihrer Körpergröße abgelehnt

Der Sprachtest ist für Bewerber die größte Hürde

Das Sprachproblem ist die größte Hürde für die polnischen Bewerber. Rund 30 Bewerbungen aus dem Nachbarland gehen pro Jahr bei der Polizei in Brandenburg ein, zuletzt schafften sechs davon den Aufnahmetest. "Das war hart", erinnert sich auch Mikolaj Piatek. Als einziger durchlief er vor drei Jahren den Test für den gehobenen Dienst, zwei weitere polnische Landsleute begannen wenig später im mittleren Dienst.

Seit vier Wochen ist Piatek nun beim Kriminaldauerdienst (KDD) in Strausberg, einem von insgesamt zwei Praktika, das die Studierenden der Fachhochschule in ihrer Ausbildung absolvieren. Die Vielseitigkeit des Berufs gefällt ihm. "Ob Wasserschutzpolizei, Hubschrauberstaffel oder verdeckter Ermittler – es ist für jeden etwas dabei", sagt Piatek. Die Kollegen vom KDD sind die erste Eingreiftruppe der Kriminalpolizei. Gerade sind zwei Teams unterwegs, eins wegen eines Todesfalls in einem Krankenhaus, ein anderes wegen eines Einbruchs.

Piatek macht sich gut. "Wir sind sehr zufrieden", sagt sein Kollege, Kommissar-Obermeister Roland Hübner. "Er hat keine Berührungsängste." Das heißt, er hat keine Probleme damit, Leichen zu untersuchen, auch tödlich verunglückte Verkehrsopfer, wie es beim KDD fast täglich vorkommt. Das gehört dazu. Nach dem KDD geht es für den 24-Jährigen sechs Wochen an den Schreibtisch für die klassische Büroarbeit.

Piateks Zukunft im Grenzgebiet

Piatek rät anderen Interessenten, es sich vorher genau zu überlegen, sich bei der Polizei zu bewerben. Der Stress, der Schichtdienst – das funktioniere nicht, wenn man es nur mache, weil einem nichts anderes einfällt. "Ich kann es nur empfehlen, wenn einem die Arbeit Spaß macht", sagt Piatek. Schließlich werde man wohl 40 Jahre im Polizeidienst verbringen. Sollte er den Abschluss schaffen, wird er zunächst zur Probe übernommen. Wenn er dann 27 Jahre alt ist, schließlich auch verbeamtet.

Seine Zukunft sieht Piatek bei der Kripo im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen. "Das macht am meisten Sinn", sagt er. Probleme mit seiner polnischen Herkunft und möglichen Vorurteilen hat er in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht erlebt. Im Gegenteil: "Die Leute sind eher erstaunt, wie gut ich Polnisch kann", sagt er. Sein Deutsch ist mittlerweile vollkommen akzentfrei. Das passende Thema für seine Abschlussarbeit hat er sich auch schon ausgesucht: Grenzüberschreitende Kriminalität.

Die Suche nach Personal im Nachbarland hat sich für die Polizei gelohnt. "Es hat noch keiner die Ausbildung oder das Studium abgebrochen", so die Sprecherin der Fachhochschule, Marion Ratzsch. "Wir machen damit nur gute Erfahrungen." Auch in diesem Jahr. Eine Bewerberin aus Polen hat den Test für den gehobenen Dienst geschafft – und das ohne zusätzlichen Sprachkurs.

+++

BEWERBER Rund 4000 junge männer und Frauen bewerben sich jährlich bei der Brandenburger Polizei. Jedes Jahr sollen rund 400 Polizisten neu eingestellt werden, doch in den vergangenen Jahren haben sich nicht immer ausreichend geeignete Bewerber gefunden. Deswegen wirbt die Polizei verstärkt in Polen um Nachwuchs. Seit 2015 bietet die Polizei dazu einen Intensiv-Sprachkurs an, seit 2016 gibt es eine eigene Homepage für Interessierte auf polnisch. Jedes Jahr bewerben sich rund 30 Bewerber aus Polen, rund sechs schaffen die Aufnahmeprüfung. Sie werden meist in der grenznahen Region eingesetzt.

ABKOMMEN Zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität wurde das "Zentrum für deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit" am ehemaligen Autobahn-Grenzübergang in Swiecko (Polen) kurz hinter Frankfurt (Oder) eingerichtet. Rund 25.000 Anfragen aus dem Bundesgebiet und Polen werden hier jährlich bearbeitet. Die Kompetenzen der Beamten sind seit 2015 im deutsch-polnischen Polizeiabkommen beschrieben, das die Einsätze im jeweiligen Nachbarland regelt. So enden Verfolgungen von Autodieben zum Beispiel nicht mehr an der Grenze, sondern können von den Beamten im jeweiligen Land fortgesetzt werden.

Mehr zum Thema:

Polizei krempelt Neukölln um

Umgestürzter Lkw blockiert die A10

15-Jährige in Dortmund bei Teenager-Streit erstochen