1737 Menschen registrieren sich für krebskranken Nick

Hohen Neuendorf. Mit so einer Welle der Hilfsbereitschaft hatten auch die Organisatoren kaum gerechnet: 1737 Menschen haben sich am Sonnabend in der Waldgrundschule in Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel für den krebskranken Nick registrieren lassen. Mehr als 22.000 Euro kamen als Spende zusammen. Der 13-jährige Nick benötigt dringend einen Stammzellenspender. Im Dezember hatte der Junge die Dia­gnose Leukämie bekommen, ist seitdem in Behandlung.

Die Eltern bedanken sich mit einem Plakat

Bereits im Morgengrauen war Nicks Vater zur Schule gefahren. Zwar hält sich die Familie aus der Öffentlichkeit heraus, weil sie sich auf die Genesung ihres Sohnes konzentrieren will, doch wollte sie es sich nicht nehmen lassen, Danke zu sagen: Der Vater brachte deshalb ein großes Plakat mit einem Foto von Nick und einer Danksagung an alle Helfer an der Schule an.

Besonders Nicks Fußballverein, Blau-Weiß Hohen Neuendorf, hatte sich engagiert. So übernahm er die Organisation der Typisierungsaktion, sammelt unermüdlich Spenden für den Jungen. Manuel Jasper, Jugendkoordinator von Blau-Weiß Hohen Neuendorf, sagte: "Der ganze Landkreis Oberhavel steht wie eine Familie zusammen, das ist der Wahnsinn." Jeder sei für jeden da, gerade die Sportvereine unterstützten sich gegenseitig. Bei verschiedenen Benefizspielen und einem Turnier wurde Geld gesammelt. "Vor allem über die sozialen Medien hat sich unser Spendenaufruf rasant verteilt", so Jasper.

Am vergangenen Sonnabend bildete sich bereits vor dem offiziellen Start der Registrierungsaktion um 11 Uhr eine lange Schlange vor der Schule. An 48 Plätzen ließen sich die Gekommenen registrieren – eine Registrierung dauerte nur etwa fünf Minuten. Stäbchen in den Mund und fertig. Für Stefanie Doss von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) war die Resonanz auf den Hilfeaufruf für Nick überwältigend. "Wir hatten eine richtig familiäre Atmosphäre am Sonnabend", sagte Doss der Berliner Morgenpost. Nicht nur aus Hohen Neuendorf, sondern aus allen Teilen Berlins sei Unterstützung gekommen.

Menschen aus ganz Deutschland schickten selbst genähte Sachen, die gegen eine Spende für Nick weitergegeben wurden. Seine Fußballmannschaft, die D-Jugend von Blau-Weiß, schoss auf die Torwand: Für jeden Treffer wurde Geld für den Teamkollegen gespendet. Durch weitere Aktionen wie eine Tombola, einen Imbissstand, einen Kuchenbasar, den Flohmarkt und Spendenboxen kam eine Spendensumme von mehr als 22.000 Euro zusammen. "Das ist wahnsinnig wichtig für uns, weil die Krankenkasse die Kosten für die Typisierung der potenziellen Spender nicht übernimmt", so Doss. 35 Euro kostet die Registrierung pro Person.

In drei Wochen werden Proben ausgewertet sein

Nach Angaben der Deutschen Knochenmarkspenderdatei erhält alle 15 Minuten ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender.

In etwa drei Wochen werden die am Sonnabend genommenen Proben ausgewertet sein. Dann wird klar, ob der passende genetische Zwilling für Nick gefunden ist oder die Suche weitergehen muss.