Deutsch-polnische Aktion gegen Geldautomatensprenger

Potsdam. Nach monatelangen Ermittlungen haben Fahnder einer deutsch-polnischen Ermittlungsgruppe in dieser Woche insgesamt acht Mitglieder zweier Banden festgenommen, die für eine Vielzahl von gesprengten Geldautomaten verantwortlich sein sollen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), das Polizeipräsidium Potsdam und die polnische Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, erfolgten die Festnahmen bereits am Montag in mehreren polnischen Städten. An der Operation waren 270 Beamte aus Polen und Deutschland, darunter auch Mitglieder einer polnischen Antiterror­einheit beteiligt.

Wie Brandenburgs Polizeivizepräsident Roger Höppner mitteilte, stehen zwei bei dem Großeinsatz festgenommene 35 und 41 Jahre alte Männer unter dem dringenden Verdacht, zusammen mit weiteren Komplizen acht Geldautomaten im Süden und Osten Brandenburgs gesprengt zu haben. Aktiv war die Bande unter anderem in Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Lübben. Durch ihre Taten verursachten sie einen Gesamtschaden in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Durch die Detonationen seien Glas- und Metallteile bis zu 30 Meter weit geschleudert worden, sodass die Menschen im Umfeld nur durch einen glücklichen Zufall nicht zu Schaden kamen, so Höppner.

Sechs Mitglieder einer zweiten Bande wurde ebenfalls am Montag in Polen festgenommen. Den mit europäischen Haftbefehlen gesuchten Männern wird vorgeworfen, in Polen und ganz Deutschland eine Vielzahl von Geldautomaten gesprengt zu haben, darunter auch drei in Brandenburg. Für die als gewalttätig eingestuften Festgenommenen aus beiden Banden wurden Auslieferungsersuchen gestellt. Sie sollen in Deutschland vor Gericht gestellt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).

Festnahmen sind Beleg für gewachsene Zusammenarbeit

Aufgrund der Vielzahl von Automatensprengungen in Brandenburg wurde Anfang November beim Polizeipräsidium Potsdam die Besondere Aufbauorganisation (BAO) "Geld" installiert. Die mehr als 20 Ermittler des Landeskriminalamtes bearbeiten derzeit 64 Fälle, darunter 60 aus dem Land Brandenburg. Über die Ermittlungstätigkeit hinaus werden die Beamten auch präventiv tätig. Unter anderem beraten sie Banken in Fragen der Sicherung von Geldautomaten.

"Das Ergebnis der jüngsten polizeilichen Maßnahmen ist ein außerordentliches Beispiel für die gewachsene Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Behörden", sagte Dirk Volland, der Leiter des Landeskriminalamtes Brandenburg am Donnerstag.