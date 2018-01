Zwei Personen von Regionalzug überrollt und getötet

Am Dienstagabend ist es am S-Bahnhof Birkenstein (Märkisch-Oderland) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zwei Personen wurden von einem Regionalzug überrollt. Wie es zu dem Unfall kam, wird zur Stunde ermittelt.

Laut Bundespolizei gebe es Hinweise, dass die beiden Personen die S-Bahn erreichen wollten und dafür offenbar am Bahnübergang trotz geschossener Schranken die Gleise überquerten. Nähere Details auch zur Identität der Opfer lagen zunächst nicht vor. Birkenstein ist ein Ortsteil von Hoppegarten. Dort hält die S5 nach Strausberg. Daneben verläuft das Gleis der Regionalbahn (Lichtenberg – Kostrzyn, RB 26). Die rund 50 Reisenden in dem Regionalbahn 26 der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft seien unverletzt geblieben, so die Bundespolizei.