Cottbus auf der Suche nach Ruhe und Ordnung

Cottbus fühlt sich in der Flüchtlingssituation alleingelassen, die Gewalt nimmt auf beiden Seiten zu. Wie die Stadt dagegen angeht.

Es sind die Blicke, die sich verändert haben. Entweder sehen sie durch einen durch, oder sie sind feindselig. „Wir haben keine Chance, mit Deutschen in Kontakt zu kommen“, sagt Mustafa Jajjaub. Seit den jüngsten Übergriffen sei die Stimmung in der Stadt noch einmal schlechter geworden, erzählt der 24-Jährige. „Uns muss es gelingen, die Blicke zu verändern.“

Jaijjaub flüchtete vor zwei Jahren mit seinen Eltern aus Homs in Syrien. Über die Balkanroute kam er nach Cottbus. Er schließt gerade seinen Vorbereitungskurs für ein Studium ab. Vom Herbst an will er an der Brandenburgischen Technischen Universität Bauingenieurwesen studieren.

Mit Sorge sieht er auf die Entwicklung. Fast täglich kommt es derzeit zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen. Die ohnehin schon angespannte Lage hat sich gefährlich aufgeheizt, nachdem es seit dem Jahreswechsel zu mehreren Gewaltübergriffen gekommen ist. Die starke rechte Szene mobilisiert ihre Anhänger, die Flüchtlinge fühlen sich in die Ecke gedrängt, die Cottbuser sind verunsichert. Cottbus hat Fieber.

Die meisten Taten fanden unter Zuwanderern statt

Die Stimmung in der 100.000-Einwohner-Stadt im Süden Brandenburgs spiegelt sich in den Kriminalitätszahlen wider. Sowohl die Zahl der von Ausländern begangenen Straftaten sind rasant angestiegen, als auch die politisch motivierte Gewalt gegen Flüchtlinge. Von Januar bis November 2017 registrierte das Brandenburger Innenministerium rund 1550 Körperverletzungsdelikte von Zugewanderten, 100 davon allein in Cottbus. Gegenüber dem Jahr 2014 hat sich in ganz Brandenburg die Gewaltkriminalität mit Tätern aus Migrantenkreisen damit verfünffacht (2014: 257). „Das ist nicht verwunderlich“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion Süd, Torsten Wendt. „Denn damals gab es kaum Zuwanderer.“ Die meisten Taten davon fanden zudem unter Zuwanderern statt, sagt der Polizeisprecher.

Torsten Wendt ist der Sprecher der Polizeidirektion Süd

Foto: jörg Krauthöfer

Auf der anderen Seite ist auch die Gewalt gegen Ausländer gestiegen. Der Verein Opferperspektive zählte 2015 in Cottbus insgesamt 28 politisch motivierte Rohheitsdelikte gegen Zuwanderer und 2016 bereits 41. Im vergangenen Jahr sei die Zahl noch einmal angestiegen, sagt Hannes Püschel vom Verein. Genaue Zahlen lägen noch nicht vor. „Seit 2015 ist Cottbus durchgängig die Stadt im Land Brandenburg mit der höchsten Anzahl an rechten Gewaltdelikten insgesamt sowie rassistischen Gewalttaten im Besonderen“, sagt Püschel. „Seit 2016 kann von enthemmter rassistischer Gewalt gesprochen werden, die das Alltagsleben potenziell Betroffener durchgehend prägt.“

Schon ein geringer Anlass kann zu Gewalt führen

Jan Gloßmann hat einen guten Überblick. Von seinem Büro in der ersten Etage des Cottbuser Rathauses sieht er auf den Vorplatz der Stadthalle gegenüber. Vor allem hier hat sich in den vergangenen Monaten die Gewaltspirale gedreht. Trafen hier früher orientierungslose Jugendliche auf das Trinkermilieu, so kamen zuletzt auch immer mehr jugendliche Flüchtlinge dazu. „Ein falscher Blick kann schon dazu führen, dass es losgeht“, sagt der Sprecher der Stadt. „Es sind immer die gleichen Gesichter.“

Die angespannte Lage betrübt die Stadt. „Die Bürger wollen Ruhe und Ordnung“, sagt der Sprecher. Gewiss, es habe hier schon immer Probleme gegeben. Doch die aktuelle Häufung habe für viele Cottbuser das Fass zum Überlaufen gebracht. Zuerst waren an Neujahr drei Afghanen von einer Gruppe Deutscher bis in ihr Heim gejagt und dort verprügelt worden. Vor zehn Tagen erregte dann der Angriff von einer Gruppe jugendlicher Flüchtlinge die Gemüter, die von einer Frau Respekt einforderten und vor ihr das Einkaufszentrum betreten wollten. Auch hier kam es zu Körperverletzungen. Und schließlich kam es zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen, die sich aus der Schule kannten, an dessen Ende ein 15-jähriger Syrer den gleichaltrigen deutschen Mitschüler mit einem Messer im Gesicht verletzte. Hier sind die genauen Umstände noch nicht geklärt.

Die Altstadt von Cottbus

Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

„Es ist alles etwas schnell gegangen“, sagt Gloßmann. Die Zahl der Zuwanderer in Cottbus hat stark zugenommen. Lebten vor fünf Jahren noch 2300 Ausländer in der Stadt, sind es jetzt 8500. „Das ist eine relativ hohe Zahl für das, was die Leute hier gewohnt sind“, sagt Gloßmann. Die meisten Ausländer kommen aus der EU, sie arbeiten oder studieren in der Stadt. 3500 Ausländer sind Flüchtlinge. Vor allem aus dem Umland ziehen sie vermehrt in die Stadt. Cottbus verfügte über einen großen Leerstand in den Neubaugebieten, sodass die Flüchtlinge schnell aus den Sammelunterkünften in die eigenen vier Wände umziehen konnten. Das hat sich herumgesprochen.

Der rasante Zuzug stellte die Stadt vor Probleme

„Es war abzusehen, dass es sich hochschaukelt“, sagt Gloßmann. Der rasante Zuzug stellte die Stadt vor Probleme. Es fehlen Lehrer und Kitaplätze, viele Zuwanderer verschwanden nach dem Umzug in die eigene Wohnung aus dem Blick der Verwaltung. Einige jugendliche Flüchtlinge landeten dann auf dem Vorplatz der Stadthalle oder dem nahe gelegenen Einkaufszentrum, wo sich die Probleme entwickelten. „Konflikte entstehen oft auf den Schulhöfen und wachsen sich dann hier zu Straftaten aus“, sagt Gloßmann. In einem Fall hat die Stadt gerade eine „negative Wohnsitzauflage“ verhängt. Ein jugendlicher Flüchtling, der mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss zusammen mit seinem Vater die Stadt verlassen. Die Stadt will durchgreifen. Es herrscht ein Alkoholverbot für den Vorplatz und Videokameras wurden installiert.

Teilnehmer der Kundgebung des Vereins ·Zukunft Heimat· am stehen am 20.01.2018 in Cottbus

Foto: Michael Helbig / dpa

Doch das hat bislang nicht ausgereicht, die Situation zu entschärfen. Die Verunsicherung der Cottbuser angesichts steigender Gewaltzahlen zeigte sich am vergangenen Wochenende. 1500 Menschen kamen zur angemeldeten Demonstration des fremdenfeindlichen Bündnisses „Zukunft Heimat“. Es wurde gegen Flüchtlinge gehetzt und die Überfremdung beklagt, zwei Journalisten wurden an ihrer Arbeit gehindert und verletzt. Die AfD war ebenfalls anwesend.

In Cottbus rächt sich, dass die Landesregierung der Entwicklung lange tatenlos zugesehen hat. Zwei Mal beantragte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) im vergangenen Jahr einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge, weil die Behörden überfordert waren. Zwei Mal blitzte er bei Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) ab.

Plötzlich handelt die Landesregierung

Doch jetzt – nach der jüngsten Eskalation und der Demo am Wochenende – ging alles sehr schnell. Schröter verhängte den Zuzugsstopp und sicherte eine Aufstockung der Bereitschaftspolizei zu. Seit Dienstag laufen drei Streifen mit je zwei Polizeibeamten und einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch die Innenstadt. Sozialministerin Diana Golze (Linke) sicherte zudem die Finanzierung von 30 bis 40 zusätzlichen Sozialarbeitern zu. „In Cottbus müssen Sicherheit und Sicherheitsgefühl wieder erhöht werden“, sagte Innenminister Schröter. „Wir dürfen nicht zulassen, dass seit Jahren in Cottbus agierende rechte Strukturen das inakzeptable Verhalten einzelner jugendlicher Flüchtlinge ausnutzen, um ein Klima der Angst zu erzeugen“, ergänzte Golze.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und zwei Beamte der Bereitschaftspolizei gehen auf Streife vor dem Einkaufszentrum Blechen Carré in Cottbus (Brandenburg)

Foto: Patrick Pleul / dpa

Am Donnerstag legte Oberbürgermeister Kelch nach. Er bitte dringend um Unterstützung, unter anderem bei der Schulsozialarbeit, der Immigrantenberatung oder auch bei den Erziehungsberatungsstellen, sagte er im Innenausschuss des Landtages. Sollte es zum Familiennachzug kommen, sei die Stadt der Aufgabe derzeit nicht gewachsen. Eltern von Flüchtlingskindern wüssten wegen Sprachbarrieren teils nicht, was in den Schulen vorgehe, bei der Polizei sei in den vergangenen Jahren Personal abgebaut worden.

Julia Kaiser und (v.l.) Mohammad, Abulh , Nachbarschaftshelfer Göran Havenstein und Mustafa

Foto: jörg Krauthöfer

Auch Julia Kaiser stemmt sich gegen die ausländerfeindliche Stimmung in der Stadt. Die 30-Jährige organisiert im Café „Sandowkahn“ Gesprächsrunden zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. „Das Konzept ist einfach: Stühle, Tische, Menschen“, sagt Kaiser. Drei Mal in der Woche öffnet das Café, 30 bis 50 Gäste kommen.

Mustafa Jajjaub ist regelmäßig dabei. Auch er verurteilt die Straftaten von Flüchtlingen. „Jede Gesellschaft hat gute und schlechte Menschen“, sagt er. „Aber man darf nicht alle in einen Topf werfen.“ Er versuche, durch Freundlichkeit die schlechte Meinung vieler Cottbuser zu ändern. Manchmal mit Erfolg. „Mein Nachbar war Rassist. Aber ich habe ihm immer die Tür aufgehalten und war freundlich zu ihm“, sagt er. „Vergangene Woche hat er mich zum ersten Mal zum Kaffee eingeladen“, erzählt Jajjaub und lacht. „Es klappt.“

