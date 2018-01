Kraniche bleiben lieber hier

Bad Freienwalde/Linum. Kurtchen war wieder der erste. Der Storch ist bereits aus seinem Winterquartier zurück gekehrt. Das markierte Tier ist immer der erste Rückkehrer in Brandenburg, so früh wie in diesem Jahr ist er aber noch nie zurückgekommen. Anwohner haben "Kurtchen Rotschnabel", wie sie ihn getauft haben, in dieser Woche auf den Feldern in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) entdeckt. Das ist ein Rekord, sagte der Storchenexperte beim Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg, Bernd Ludwig.

Normalerweise wird mit den Vögeln frühestens im Februar gerechnet. Laut Storchenexperten scheint der Süden zum Überwintern aufgrund des Klimawandels nicht mehr alle Störche zu reizen. Dem Nabu sind bislang keine Störche bekannt, die den Winter über in der Region verbringen. Storchenexperte Ludwig vermutet daher eher, dass der langbeinige Vogel nicht weit gereist ist. "Vermutlich hat er in Spanien oder Frankreich überwintert." Dort seien die Nahrungsbedingungen bereits gut genug. Möglicherweise blieb Kurtchen sogar in Deutschland, sagte Ludwig. "Vielleicht hat er sich Winterstörchen in Baden-Württemberg angeschlossen."

Ein verändertes Zugverhalten von Vögeln registrieren auch die Tierschützer des Naturschutzzentrums Rhinluch in Linum schon länger. "Neu ist, dass Kraniche in nennenswerter Größenordnung hier überwintern", sagt der Leiter der Station, Norbert Schneeweiß. Etwa 1000 Tiere sind es in diesem Jahr im Norden Brandenburgs. Als Grund vermutet Schneeweiß das viele Wasser, das sich in der Landschaft staut und nicht oder selten friert. "Das Phänomen nimmt tendenziell zu", sagt Schneeweiß. "Es gibt sogar Kraniche, die gar nicht mehr ziehen, sondern in ihrem Brutgebiet bleiben." Das sei unüblich.

Immer mehr Singschwäne bleiben im Winter zu Hause

Auch immer mehr Singschwäne aus der Subarktis bleiben den Winter über in Brandenburg. Im Gegensatz zu einheimischen Schwänen, die stumm sind, geben die Artgenossen aus dem Norden laute Rufe ab, wie derzeit unter anderem im Rhinluch zu bemerken ist. Charakteristisch ist ein tiefer, posaunenartiger Schrei. Die Schwäne, die im Herbst aus der sibirischen Taiga kommen, sparen sich zunehmend den weiten Weg nach Südeuropa, milde Winter machen das möglich. Einen dauerhaften Trend will Schneeweiß darin noch nicht erkennen, denn bei kälteren Wintern ziehen die Vögel in der Regel wieder weiter.

Nach Beobachtungen des Nabu überwintern insgesamt immer mehr Vögel in Brandenburg. Auch die Graugänse sparen sich zunehmend den Weg bis nach Spanien, Algerien oder Tunesien und bleiben zunehmend in der Region. Das ist neu. Bei der "Stunde der Wintervögel" Anfang des Jahres kamen die Graugänse bereits auf Platz zehn der am häufigsten gesichteten Vögel, stellte der Nabu Brandenburg fest. Jedes Jahr beteiligen sich Tausende Vogelfreunde an der Vogelzählung. Auf den ersten drei Plätzen rangieren Haussperlinge, Kohlmeisen und Feldsperlinge, die den Winter nicht woanders verbringen.

Die Beobachtungen der Tierschützer decken sich mit Erkenntnissen der Meteorologen, die anhand der Vegetationszeiten der Pflanzen feststellen, dass die Winter hierzulande immer kürzer werden. Statt durchschnittlich 113 Tage, dauern sie demnach nur noch 98 Tage. In einigen Regionen des Landes hat die Blüte der Haselnuss bereits begonnen, viel zeitiger als in früheren Jahren. Der Winter hat sich mit 1,4 Grad Celsius durchschnittlich auch deutlich stärker erwärmt als der Rest des Jahres. Im Vergleich zu den Temperaturen vor 100 Jahren registrieren die Meteorologen eine Erwärmung um ein Grad.

So bringen es die heimischen Eidechsen inzwischen jährlich auf bis zu drei erfolgreiche Gelege. "Sogar im Spätherbst können noch Tiere schlüpfen", sagt Biologe Schneeweiß. Und auch die stark vom Aussterben bedrohte europäische Sumpfschildkröte schafft mittlerweile jedes Jahr eine Brut. Früher gelang das durchschnittlich nur alle drei Jahre, was den Bestand stark gefährdete. Die Biologen um Schneeweiß haben durch Temperaturmessungen an den Brutstätten der Tiere festgestellt, dass der Boden über das gesamte Jahr deutlich wärmer ist als in früheren Jahren und so das Ausbrüten der Eier schneller und häufiger gelingt.

Der Norden Brandenburgs ist die einzige Region in Deutschland, wo die Sumpfschildkröten noch natürlich vorkommen. Der erfreulichen Brutstatistik stehen aber neue Fressfeinde gegenüber. Der Waschbär vermehrt sich nicht nur in Brandenburg rasant und immer wieder schaffen es besonders kluge Tiere, die Panzer der Schildkröten zu knacken, um die Tiere zu verspeisen. Ein verändertes Verhalten beobachtet Schneeweiß auch bei den Amphibien, die ihre Wanderungen immer früher beginnen. So gräbt sich die seltene Rotbauchunke jetzt schon im Februar aus der Erde und wandert zurück in die Gewässer, statt das erst im März oder April zu tun. Die Nachricht über den ersten Storch in Bad Freienwalde erfreut den Biologen Norbert Schneeweiß – denn im in der Nachbarschaft liegenden Kremmen landet regelmäßig der zweite Rückkehrer. "Der wird dann auch bald da sein", sagt Schneeweiß.