Brandenburg: Bund soll Hilfe für Flüchtlinge verdoppeln

Christiane Barberowski unterrichtet am 15.05.2017 in Lauchhammer (Brandenburg) im Landeskundekurs für Asylbewerber und Flüchtlinge. Im Rahmen der Kurse wurde den bisher 305 Teilnehmern Wissen über Deutschland als Aufnahmeland und über die Lausitz als derzeitige Aufenthaltsregion vermittelt. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB [ Rechtehinweis: (c) dpa ]

Potsdam. Brandenburg wendet in diesem Jahr voraussichtlich 568 Millionen Euro für die rund 21.000 im Land lebenden Flüchtlinge auf. Ein Drittel der Kosten übernimmt der Bund. Finanzminister Christian Görke (Linke) fordert jetzt eine Verdopplung der Bundeshilfen, um die Kommunen mit den Kosten finanziell nicht zu überfordern. "Die Integration von Flüchtlingen ist eine gesamtgesellschaftliche und damit eine gesamtdeutsche Aufgabe", sagte Görke. "Das muss sich auch bei der Finanzierung der Kosten widerspiegeln, deshalb ist der Bund in der Pflicht, die Erstattung aller asylbedingter Kosten schnellstens zu verstetigen", so der brandenburgische Finanzminister.

Das sei auch deshalb notwendig, weil die bislang befristeten Bundeshilfen zum Jahresende 2018 auslaufen. Um zu verhindern, dass die Länder und Kommunen dadurch zusätzlich belastet werden, besteht aus Sicht Brandenburgs daher dringender Handlungsbedarf. "Angesichts dieser Zahlen bekräftige ich die Forderung, dass sich der Bund mindestens zu 50 Prozent an den Flüchtlingskosten beteiligen muss, um die Länder und Kommunen finanziell zu entlasten", sagte Görke.

Nach Angaben des Innenministeriums sind in diesem Jahr 4500 Flüchtlinge in Brandenburg neu angekommen. Das sind deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. Im Rekordjahr 2015 registrierten die Behörden 28.000 Asylbewerber im Land, im vergangenen Jahr waren es noch 10.000. In diesem Jahr haben 1431 Flüchtlinge das Land wieder verlassen, davon wurden 387 abgeschoben, die anderen 1044 sind freiwillig wieder ausgereist. 1300 der in Brandenburg lebenden Asylbewerber sind noch ausreisepflichtig. 10.000 Flüchtlinge haben das Asylverfahren erfolgreich durchlaufen, die übrigen verfügen über andere Formen des Aufenthaltsrechts, wie Duldungen oder Bleibegestattungen.

Städte besonders betroffen

Vor allem die kreisfreien Städte Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel und Cottbus hat der Flüchtlingszustrom an finanzielle Grenzen gebracht. Nach dem Ende des Asylverfahrens sind die Städte und Kommunen für die Unterbringung zuständig. Da innerhalb Brandenburgs keine Präsenzpflicht für Flüchtlinge gilt, streben viele von ihnen in die Städte, deren Schulden seit 2013 trotz wirtschaftlichen Aufschwungs stark angestiegen sind.

Seit 2008 hat vor allem die Situation in Brandenburg an der Havel an Dramatik gewonnen: Die kurzfristigen Kassenkredite – vergleichbar mit dem Dispokredit von Privatkunden – verdoppelten sich von 1200 auf 2400 Euro je Einwohner. In Cottbus stiegen sie von 1600 auf 2100 Euro, in Frankfurt (Oder) von 1400 auf 2100 Euro. Insgesamt müssen die drei Städte Kredite in Höhe von 500 Millionen Euro bedienen, heißt es im jüngsten Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung. Die Landesregierung hat eine Entschuldung der drei Städte angekündigt, die Bedingungen dafür stehen aber noch nicht fest.

Der größte Teil der Flüchtlingskosten entfällt auf die Bereitstellung der Unterkünfte, wie Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder Wohngemeinschaften sowie die Betreuung. Asylsuchende, deren Aufenthalt in Deutschland gestattet oder geduldet ist, erhalten zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Regelbedarf liegt zwischen 217 und 359 Euro im Monat und somit unter dem Regelsatz von Hartz-IV-Leistungsempfängern.

Die meisten Angriffe auf Flüchtlinge in Brandenburg

Unrühmlicher Spitzenreiter ist Brandenburg bei den registrierten Übergriffen auf Asylbewerber und Flüchtlingsunterkünfte. Gemessen an der Einwohnerzahl gab es nach Angaben der Amadeu Antonio Stiftung und Pro Asyl mit 85 Fällen pro Million Einwohner bundesweit die meisten Fälle in Brandenburg. Den zweiten Rang belegt Sachsen (61), die drittmeisten Fälle registrierten die Behörden in Sachsen-Anhalt (55). Dahinter folgten Berlin (52), Thüringen (47) und Mecklenburg-Vorpommern (45). Der Statistik zufolge gab es in diesem Jahr bislang 211 Fälle von Gewalt gegen Flüchtlinge oder Unterkünfte in Brandenburg. Insgesamt ist die Zahl sowohl nach Angaben der Stiftung als auch des Bundeskriminalamtes stark rückläufig. Wurden 2016 deutschlandweit 3768 Gewalttaten gegen Flüchtlinge registriert, so waren es in diesem Jahr bislang 1713.