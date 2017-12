Bericht: Ermittler gehen von mehreren DHL-Erpressern aus

Bei der Suche nach den DHL-Erpressern kommt die brandenburgische Polizei den Tätern näher. Die Ermittler hätten an den nach Potsdam und Frankfurt (Oder) geschickten Paketbomben die Spuren von mehreren Personen entdeckt, berichtet die "Potsdamer Neueste Nachrichten". Die Brandenburger Ermittler würden daher inzwischen davon ausgehen, dass hinter den Paketen mehrere Täter steckten, schreibt die Zeitung. Zuvor war in dem Fall immer nur von einem Erpresser die Rede gewesen.

Der oder die Erpresser hatten Anfang November an einen Händler in Frankfurt (Oder) und am 1. Dezember an eine Potsdamer Apotheke Paketbomben verschickt. Die Empfänger alarmierten rechtzeitig die Polizei, die die Sendungen unschädlich machen konnte. In dem Paket entdeckten die Ermittler neben einem Polenböller, Batterien und einer Metalldose voller Nägel einen mit einem QR-Code verschlüsselten Erpresserbrief. Weitere Paketbomben tauchten seitdem nicht mehr auf.

Rund 220 Hinweise erhalten

Um die Täter zu finden lassen die Ermittler laut "Potsdamer Neueste Nachrichten" auch mit Hilfe von LKA-Experten anderer Bundesländer Tausende Bilder von Überwachungskameras mit Spezialsystemen auf Treffer in Datenbanken prüfen. Mittlerweile hat die Polizei rund 220 Hinweise in der Sache erhalten.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte sich vor knapp drei Wochen noch optimistisch gezeigt, dass die Fahnder den Erpresser fassen könnten. "In dem Wissen, dass wir ihn kriegen werden, sollte er aufhören, bevor es Verletzte gibt", sagte Schröter der Zeitung "Welt am Sonntag". "Wir sind optimistischer geworden", so der Minister. Er gehe davon aus, dass der Fall bald aufgeklärt werden könne. Doch seitdem schweigt die Polizei zu dem Fall.

