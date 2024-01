... wie es ist

Neuet Jahr, neue Schnapsidee: jibt vonne Bundesrejierung Vorjaben, det jedet Bundesland uff eenem Anteil seina Fläche Windräda uffstellen muss – ooch die Stadtstaaten. Nu hat een Jutachen in Berlin erjeben, det dafür ooch der Jrunewald in Frage käme - keen Witz. Ick frage mir, wie det jehn soll und wieviel Wald dafür jefällt werden muss. Schon schlimm jenuch, det in Hessen der alte Grimmsche Märchenwald abjeholzt wird, um 240 Meta hohe Monsta-Windräda uffzustelln. Det is ja wohl det jenaue Jejenteil von Umweltschutz. Also Hände weg vom Jrunewald!

kasupke@morgenpost