... wie es ist

Kaisa Franz is im Fußball-Himmel und Deutschland um een Idol ärma. Der war wirklich ne Lichtjestalt, nich nur uffm Fußballfeld. Der Franz hatte so viel Charme und Witz, det man ihm einfach nie böse sein konnte. Lejendär sein Kommentar nachm Seitensprung: „Der Herrjott freut sich üba jedet Kind!“ Aba sein jrößta Vadienst is, detta uns mit der WM 2006 det Sommamärchen jeschenkt hat. War det een herrlicha Somma in schwarz-rot-jold! Glückliche Zeiten an die ick mir jern erinnere, jenauso wie an den Kaisa. Daran ändan ooch anjebliche oda tasächliche Jeldzahlungen wejen der WM-Vajabe nüscht. Als wäre det bei der Fifa je andas jeloofen...

