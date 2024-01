... wie es ist

Is schon lustich, wie erschüttat die Jrünen und ihre Ampel-Koalitionäre sind, det doch tatsächlich ne Menge Menschen im Land nich bejeistat sind von der Politik diesa Bundesrejierung. Aba nich nur die Bauan sind saua, wenn ihnen dank Haushaltsmurks, schlecht jemachta Jesetze und imma höhera Enenerjiekosten imma wenja Jeld zum Leben übrich bleibt. Dajejen zu protestiern is ihr jutet Recht. Wenn‘s um den Klima-Terror der „Letzten Jeneration“ mit Nötijung und Sachbeschädijung jeht, den wa monatelang ertragen mussten, ham der jute Habeck und seine Jrünen doch so viel Vaständnis. Aba wenn hart arbeetende Landwirte protestiern, wird vor „Extremisten mit Umsturzfantasien“ jewarnt...

