Berlin. Die Präpositionen besitzen eine große Macht: Sie zwingen Satzglieder in verschiedene Fälle.

Die „Präpositionen“ legen das „Verhältnis“ der Satzglieder untereinander fest. Deshalb nennt man sie auf Deutsch auch „Verhältniswörter“. Präpositionen wie „an, auf, wegen, neben, nahe“ usw. besitzen die Fähigkeit, den Fall (den Kasus) des von ihnen abhängigen Substantivs (Hauptworts) oder Pronomens (Fürworts) im Satz vorzugeben. Man sagt, sie „regieren“ den Kasus und wirken somit entscheidend auf den Satzbau (auf die Syntax) ein. Sie bestimmen an jener Stelle den Kurs der Grammatik, hier die „Rektion“ (Kasusforderung) genannt.

Paulchen sieht „das Auto“. Wen oder was sieht er? „das“ Auto, als Satzglied ein Objekt im Akkusativ (4. Fall). Wenn Paulchen aber „auf den“ Rücksitz krabbelt, dann lässt sich diese Ortsveränderung nicht mehr mit einem Objekt ausdrücken. Wir benötigen eine Präposition: Paulchen sitzt „in dem Auto“, und in grammatischer Hinsicht ist die Präpositionalgruppe in den Dativ (3. Fall) gerutscht. Wo sitzt er? „in dem Auto“. Also handelt es sich bei „in“ stets um eine Präposition mit Dativ? Leider nicht immer. Wenn wir sagen: Paulchen steigt „in das Auto“ (wohin?), befinden wir uns unversehens wieder im Akkusativ.

Bücherlesen hilft

Das zeigt: Viele Präpositionen können zwei Fälle regieren. Deshalb lassen sich auch keine einfachen Rektionstabellen für die Präpositionen aufstellen, und die üblichen Sowohl-als-auch-Angebote helfen nur demjenigen, der es ohnehin weiß. Eine Mutter wünschte sich eine kindgerechte Tabelle für ihren zehnjährigen Sohn, der sich immer wieder bei den Präpositionen verhedderte. Ich antwortete, wenn der Kleine im Unterricht und zu Hause richtiges Deutsch in vollständigen Sätzen höre, viel lese, und zwar Bücher in korrektem Deutsch und keine Comics mit gezeichneten Stöhngeräuschen, werde er auch bald keine Schwierigkeiten mehr mit der Rektion haben. So etwas müsse man mit der Muttersprache aufnehmen.

Präpositionen stehen ihrem Namen gemäß meist an der Position vor („prä-“) dem regierten Wort: Wir blieben „wegen des Regens“ zu Hause. Die Präposition „wegen“ kann aber auch nachgestellt werden: Wir blieben „des Regens wegen“ zu Hause. Manche Präpositionen dürfen nur nachgestellt erscheinen: „dem Professor zufolge“, „der Wahrheit halber“. Doppelpräpositionen umschließen das regierte Element: „um“ des lieben Friedens „willen“; „von“ morgen „an“. Präpositionen mit der gleichen Rektion dürfen gereiht werden: Paulchen suchte seinen Bleistift „auf und unter“ dem Tisch.

Verschmelzung von Präposition und Artikel – ohne Apostroph

Bei unterschiedlicher Rektion bestimmt die zuletzt stehende Präposition den Kasus: Kommt ihr „mit oder ohne Kinder“ (Akkusativ)? Aber: Sie kommen „ohne oder mit Kindern“ (Dativ). Die Präpositionen „abzüglich, zuzüglich, ausschließlich, einschließlich, außerhalb, innerhalb, mangels, mittels, trotz, während, wegen“ regieren den Genitiv, doch recht häufig stehen sie mit Dativ im Plural (Mehrzahl), nämlich dann, wenn die Wortformen nicht als Genitiv erkennbar sind: „einschließlich Getränken“, „abzüglich Steuerfreibeträgen“ (Dativ), aber: „einschließlich alkoholfreier Getränke“, „abzüglich der errechneten Steuerfreibeträge“ (Genitiv, weil hier das Attribut die Kasusinformation übernommen hat). Kompliziert wird es, wenn die Präpositionalgruppe einen weiteren Genitiv enthält: „während des Ministers“ (Genitiv) „langem Vortrag“ (Dativ, nicht: langen Vortrags).

Präpositionen sind unveränderlich, was nicht bedeutet, dass sie immer ledig bleiben müssen. Sie vermählen sich, äh, sie verschmelzen gern mit einem Artikelwort, und das in der Schriftsprache ganz ohne Gütertrennung, sprich: ohne Apostroph. Alles andere wäre Kiez, Frau Bolle oder Dialekt. Aus „für + das“ wird „fürs“, aus „an + das“ wird „ans“, aus „durch + das“ wird „durchs“: fürs Frühstück, ans Haus, durchs Wasser. Solche Verschmelzungen können auch von anderen Beugungsformen des Artikels stammen. Zusammengezogen heißt es „am (an dem), im, vom“ oder „zur“ (zu der). Das Wesentliche: Alle diese Verschmelzungen werden ohne einen Apostroph geschrieben. Wenn Sie irgendwo auf ein „für’s“ oder „durch’s“ stoßen sollten, murmeln Sie so etwas Ähnliches wie „Deppenapostroph“, machen Sie das aber bitte nicht nach!

