... wie es ist

Wer in Berlin und Brandenburch uff die Bahn anjewiesen is, hat wahrscheinlich schon seit Neujahr ‘n erhöhten Stresspejel. Wann jehen die Lokführastreiks wieda los?, frajen sich alle. Dabei kann et so einfach sein. Am Montach und Dienstach soll nich jestreikt werden, denn da trifft sich der Deutsche Beamtenbund in Köln. Da is die Lokführa-Jewerkschaft ooch Mitglied, und jute Freunde will man ja nich belämman. Vielleicht sollten wa nich mehr dauand uff Lokführa-Jewerkschaftschef Weselsky rumhacken, sondan ihn mit Facebook-Freundschaftsanfrajen übaschütten: „Wir lieben Dich alle, Claus!“ Im Jejenzuch vazichteste druff, Deine Leute in’n Streik zu schicken. Okay?

