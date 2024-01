... wie es ist

So, nu isset offiziell: Der Rejiermeesta und die Schulsenatorin sind ‘n Liebespaar. Janz Berlin redet üba Kai & Kathi, det klingt schwer nach William & Kate. Aba so rosarot wie bei Könichs isset eben nich. Der Senat is dafür da, die Stadt ordentlich zu führen und zu vawalten. Da sind allzu private Bande eha hindalich. Eeena von beeden wird wohl die Rejierungsbank valassen müssen – und bitte nich erst nach quälenden Monaten der Rumeierei. Man braucht nich ville Phantasie, um zu prophezeien, det et die allseits jeschätzte Schulsenatorin treffen wird. Wenn olle Wegna uffs Amt vazichten würde, wie damals King Edward für Wallis Simpson, würda sich alladings in den Herzen der Berlinerinnen unsterblich machen und könnte uffschließen zu Harald Juhnke.

