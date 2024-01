... wie es ist

Wat lange währt wird endlich Wahl: zweenhalb Jahre ham sich Jerichte und Bundestach ausjemärt, bis entschieden war, det die Bundestachswahl vom Septemba 2021 in Berlin wiedaholt wern muss. Jedenfalls in einijen Bezirken, wo det am Pannen-Wahl- und Marathontach janz schlecht jeloofen is. Immahin fast ne halbe Milljon Berlina dürfen nochma ihr Kreuzchen machen. Ob det diesma bessa klappt, hängt ooch davon ab, ob die Computasysteme in den Bezirksämtan rechtzeitich wieda funktioniern. So oda so ändat sich durch die Wiedaholungswahl sowieso nüscht. Deswejen wern der Ampel-Koalition nich die Lichta ausjehn.

