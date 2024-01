Berlin. Kai Wegner hat die Beziehung zu Senatorin Katharina Günther-Wünsch bestätigt. Für Reporter war das ein wilder Start ins Neue Jahr.

Was für ein Start in dieses Jahr 2024. Nach Weihnachten hatte ich damit gerechnet, mich in den normalerweise ruhigen ersten Tagen des neuen Jahres einigermaßen ein paar inhaltlichen Themen widmen zu können. Der künftigen Energieversorgung in Berlin zum Beispiel. Oder dem Sinn und Unsinn des vom Senat kurz vor Weihnachten angekündigten Rückkaufs der Fernwärme. Wichtige Zukunftsthemen also, die es sich an ruhigeren Tagen zu durchdenken lohnte.