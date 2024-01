Berlin. Die Demokratie organisiert sich über Mehrheiten. Das müssen auch die sehen, die die Rechten verbieten wollen, schreibt Jörg Thadeusz.

Mit dem neuen Jahr kam mir eine neue Verbotsidee. Ich würde untersagen, dass Männer mit propellergetriebenen Gleitschirmen an eigentlich stillen Stränden rumknattern dürfen. Sie sind nichts anderes als Laubsauger der Lüfte. Und die Zwangsnaturen mit den Benzinbläsern am Boden rudern in meiner Wunschvorstellung längst auf der Galeere „Fallen lassen“ über die ruppige Nordsee.

Schlimmstenfalls macht mich das zu einem Oberdeutschen: Ich verbiete gern. Jedenfalls in Gedanken. Eine Datei in meinem Kopf ist mit „Na wartet“ überschrieben, alles Verbote. Dort finden sich die E-Roller, auf denen besoffene Teenager mindestens zu zweit fahren. Ausspucken in Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs, absolut untersagt. Für Straßenmusiker und alle, die mal „Knockin‘ on heavens door“ auf irgendwas tröten möchten, wo wir anderen nur in Ruhe von A nach B wollen – echt nicht erlaubt.

Als ich vordrängelnden Omis in einer Luxusschmiede für belegte Brote den missmutigen Gesichtseindruck verbieten wollte, befiel mich eine Störung im inneren Untersagungssystem. Es kam zum Zweifel. Wie gucke ich denn eigentlich selbst beim Verbietenwollen aus der Wäsche, fragte ich mich. Die Sozialdemokratin Petra Köpping muss aufpassen, dass sie sich nicht auch einen Selbstzweifel zuzieht. Sie möchte ein AfD-Verbot überdenken. Frau Köpping ist Sozialministerin in Sachsen. Ihre Partei, die SPD, bekam dort bei der letzten Wahl sieben Prozent. Nach einer neuen Umfrage steht die Sachsen-SPD bei drei Prozent, die AfD in derselben Erhebung bei 37.

Da die AfD schon einmal versucht hat, mich bei meinem Sender verbieten zu lassen, hätte ich schon Lust auf ein Revanchefoul an den Rechtsextremen. Zumal die sächsische AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Wäre da nicht unser politisches System, das sich über Wahlen und Mehrheiten organisiert. Natürlich könnten wir auch überlegen, ob wir nicht noch vor den E-Rollern die Demokratie verbieten.

