Berlin. Alexander G. Schäfer wünscht sich kein repräsentatives Grab und bitte auch keinen Tod auf der Bühne, schreibt Kolumnist Andreas Kurtz.

Nicht jeder Sohn eines bekannten Berliner Schauspielers kommt mit seiner Rolle klar. Wir erinnern uns an jenen Filius, dem in einer Liste der peinlichsten Berliner eine „hoffnungslose Sozialprognose“ bescheinigt wurde. Er reagierte darauf nicht gerade schlau und zog dagegen vor Gericht, wo es dann quasi das amtliche Siegel für die „hoffnungslose Sozialprognose“ gab. Das ging also nach hinten los.