...wie es ist

Eene Romanze im Roten Rathaus is det Klatschthema im neuen Jahr: der Rejierende Bürjameesta und die Schulsenatorin solln nich nur den Senatstisch, sondan ooch det Bett teiln. Det der Wegner den bekanntesten Medienanwalt der Republik anjeheuat hat, spricht dafür, det an der Jeschichte wat dran is. Nu jönnt man ja prinzipjell jedem sein Glück, und det sich Menschen am Arbeetsplatz kennen- und lieben lernen is ooch nich außajewöhnlich, aba besonda glücklich is det trotzdem nich. Det macht doch beide anjreifbar. Berlin halbwechs vanünftich zu rejiern is schon schwierich jenuch, ooch ohne amouröse Vawicklungen.

kasupke@morgenpost.de