Freundschaft, Ehrlichkeit, Liebe – das ist alles manchmal gar nicht so einvernehmlich hinzubekommen im Leben.

Liebe macht glücklich, sollte man meinen. Manchmal aber bringt sie Leben durcheinander. Geschichten passieren, etliche geraten in Vergessenheit. Diese ist über 40 Jahre alt und sie bleibt einfach bei mir.



Tobias und Jens waren befreundet. Ein Jahr zuvor lernten sie sich in Berlin kennen, auf dem Oberlin-Seminar, einer Fachschule für Erzieherinnen und Erzieher. Tobias absolvierte dort die zweijährige Ausbildung, Jens eine dreijährige. Zwei junge Männer, beide Anfang 20, sie verstanden sich prima, machten viel miteinander, trafen sich täglich. Bis dann Tanja aus Heidelberg nach Berlin kam, Tobias‘ Freundin. Sie wollte mit ihrem Freund zusammen sein und leben und die Erzieherausbildung wollte auch sie machen. Sehr schnell aber begannen die Schwierigkeiten, und die hatten schlicht mit Antipathie zu tun. Tanja und Tobias‘ Freund Jens kamen nicht miteinander klar.

Erhielt Tobias Besuch von Jens, machte Tanja sich lieber rechtzeitig aus dem Staub. Persönlichen Begegnungen ging man aus dem Weg, gemeinsame Treffen wurden vermieden. Niemand konnte die Gründe anführen. „Ich kann Jens einfach nicht riechen“, versuchte Tanja, es Tobias zu erklären. Und Jens ging es mit Tanja ähnlich. Schön, wenn man mit den Freunden seiner Partnerin, seines Partners harmoniert. Das Leben ist doch leichter! Sie kennen es vermutlich aber auch so.

Dann hatte Tanja ein Seminar in Berlin

Das Leben schlägt uns oftmals ein Schnippchen. Durch Zufälle gerieten Tanja und Jens plötzlich in dieselben Seminargruppen und mussten miteinander lernen, saßen auch nachmittags in Lerngruppen zusammen. Und das funktionierte sogar bald, alle kamen gut miteinander klar. Alle beendeten ihre Ausbildung, Tanja und Tobias zogen sogleich nach Hamburg, um dort zu arbeiten, Jens dagegen blieb in Berlin. Mehrere Wochen sah man sich nun nicht. Dann hatte Tanja ein Seminar in Berlin.

„Den ganzen Tag bin ich nun schon aufgeregt, vollkommen durch den Wind, gleich kommt Tanja“, Jens freute sich ungemein. Die Begrüßung war dann herzlich, mit Freunden aß man gemeinsam zu Abend und alle gingen dann tanzen. Und plötzlich hielten sich Tanja und Jens in den Armen. Beide waren fix und fertig, aber es lag etwas Zwangsläufiges in der Szene. Wenn da nur nicht das ständige Denken an Tobias gewesen wäre. Beide waren ihm doch nahe oder liebten ihn sogar.

Es blieb also bei vagen Berührungen, Tobias blieb, wenn auch nicht anwesend, präsent. Am nächsten Tag war Tanja zurück in Hamburg und erzählte ihrem Partner alles. Der rastete aus. Jens sollte ihm bloß nicht zwischen die Finger kommen. Auch Tanja musste vorsichtig sein, so zornig hatte sie ihren Freund noch nie erlebt.

Viel zerschlagenes Porzellan! Immerhin blieben Tanja und Tobias ein Paar

Ich kann mit Namen jonglieren wie ich mag, längst haben etliche von ihnen erkannt: „Jens“ und ich, wir sind uns sehr vertraut, und auch die beiden anderen sind mir gut bekannt. Als ich diese Kolumne begann, war es mir zunächst zu vertraulich, sie in der Ich-Form zu schreiben. Das war dann übrigens das Ende der Freundschaft zwischen Tobias und „Jens“. Und Tanja und Jens sahen sich auch nicht mehr. Viel zerschlagenes Porzellan! Immerhin blieben Tanja und Tobias ein Paar.

Freundschaft, Ehrlichkeit, Liebe – das ist alles manchmal gar nicht so einvernehmlich hinzubekommen im Leben. Manchmal mag man sich, geht aber unvorsichtig miteinander um. Und manchmal ist alles verquirlt. Tanja und Tobias saßen den ganzen Rest der Nacht auf dem Sofa, Hand in Hand, sie redeten viel miteinander, mancher Kuss wurde ausgetauscht. Und für einige Momente glaubten die beiden sogar kurz, sie könnten zu dritt miteinander leben. So ein Quatsch – Träumereien junger Menschen, die einem wieder vor Augen stehen, wenn man das Leben Revue passieren lässt.

Ein kleiner Nachtrag: Tanja erfuhr Monate nach diese Episode, dass ihr Freund bereits sehr lange eine Liebesaffäre hatte. Mit ihrer besten Freundin.