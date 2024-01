...wie es ist

Bei dem Wetta muss man ja trübsinnich wern. Rejen, Rejen, nüscht wie Rejen. Dabai könnwa uns in Berlin noch glücklich schätzen, det Havel und Spree brav in ihren Bettchen bleiben und wir nich solche Übaflutungen befürchten müssen wie in Niedasachsen. Oda im Ahrtal, da is noch längst nich wieda allet im Lot. Bei uns jab‘s durch den Dauarejen bloß ‘n Kurzschluss in den Lichtaketten uffm Balkon. Aba die will ick sowieso am Wochenende zu Heilije Drei Könije abbaun. Und so lange bleibt ooch unsa schöna Weihnachtsbaum stehn. Der sieht noch janz frisch aus und die janze Mühe mit der Schmückerei muss sich ja ooch lohnen.

