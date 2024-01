Berlin. Es gibt Fragen, die sich Jahr für Jahr aufs Neue stellen. Was man mit dem Steglitzer Krisen-Kreisel tun sollte, zum Beispiel.

Wir haben es geschafft, das Höllenjahr 2023 liegt hinter uns. Nun also auf ein frohes 2024! Ich hoffe, Sie haben den Jahreswechsel so wie ich ohne größere Blessuren überstanden. Aufpassen muss man jetzt nur noch auf die tückischen Champagner-Korken, die sich in allen möglichen Zimmerecken angesammelt haben. Es kann zu bösen Stürzen kommen.