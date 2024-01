... wie es ist

Neuet Jahr, alte Probleme. Dabei wähnte ick mir schon als Glückspilz: ick hatte nämlich een Termin im Bürjaamt erjattert: am 27. Dezemba! Der wurde ne Stunde vorher per Mail abesacht wejen Computaproblemen. Ick sollte zum Infoschalta kommen, da jäbe det denn schnell nen neuen Termin. Jestan war ick nu uffm Amt – und stand vor vaschlossenen Türen. Da klebten nur Zettel, wo druffstand, der Amtsbetrieb würde erst ab 8. Januar wieda uffjenommen. Also ick will mir jar nich ausmaln, wie lang die Warteschlange denn da sein wird – von lauta armen Tröpfen wie mir, die dachten, se hätten eenmal Glück mit nem Termin beim Bürjaamt jehabt…

