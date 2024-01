Berlin. Die Schreibweise hat sich mit den Böllern nicht geändert, leider auch nicht die falsche. Die Kolumne von Peter Schmachthagen.

Noch ist es nicht zu spät, allen Verwandten, Bekannten, Freunden oder Kunden per Post ein glückliches Jahr 2024 zu wünschen. Dabei sollten Sie Ihre Wünsche allerdings auf das „neue“ Jahr mit kleinem „n“ beziehen. Wir beginnen in diesen Tagen kein „Neues“ Jahr, sondern ein neues Jahr, das auf das alte Jahr folgt. Das neue Jahr ist kein Eigenname, sondern bezeichnet ein beliebiges Jahr, von denen es Tausende in den Zeitläuften gibt. Das unterscheidet es vom Heiligen Abend, von dem – obwohl wir unzählige Abende erleben – nur ein einziger im Kalender auserwählt ist, das Attribut „heilig“ zu tragen, und zwar der 24. Dezember.

Der Heilige Abend ist also etwas Einmaliges und Besonderes und wird großgeschrieben, ein neues Jahr ist es nicht, bei dem deshalb nur ein Kleinbuchstabe benutzt werden darf. Großschreibung ist erforderlich, wenn der Begriff ein Unikat darstellt. Denken Sie immer an die „Gemeine Stubenfliege“ mit großem „G“, deren Exemplare im Sommer zwar zu Hunderten herumschwirren, von denen es zoologisch gesehen aber nur eine einzige bestimmte Art gibt. Anders ist es beim „italienischen“ Salat oder beim „westfälischen“ Schinken, der in fast jedem Kühlregal zu finden ist. Wenn wir jedoch vom „Westfälischen Frieden“ sprechen, so meinen wir einen ganz bestimmten Friedensschluss und haben es hier mit einem Eigennamen zu tun. Er beendete übrigens einen Krieg, der 30 Jahre gedauert hatte, aber keine beliebigen 30 Jahre, sondern die bestimmten Jahre von 1618 bis 1648. Deshalb schreiben wir in diesem Fall nicht „dreißigjähriger“ Krieg, sondern groß „Dreißigjähriger Krieg“ – Kriege gab es und gibt es leider viele, diesen aber nur einmal.

Früher verfassten wir unsere Glückwünsche mit der Hand auf weißen Briefkarten im DIN-A6-Format und mussten richtig formulieren und buchstabieren. Heute kaufen wir uns im Supermarkt eine meist geschmacklos verzierte Glückwunschkarte, die es zu jedem noch so banalen Anlass gibt, in diesen Tagen natürlich vor allem zum Jahresanfang. Ich zog eine aus dem Ständer und las die Aufschrift: „Alles gute für’s Neue Jahr“. Hier war aber auch alles falsch, was falsch sein konnte. Ich beschwerte mich bei einem Verkäufer. Er erklärte sich für nicht zuständig und deutete an, dass man in einer Druckerei ohne Schwierigkeit auch als Analphabet eine Anstellung erhalten könnte (was meiner Berufserfahrung allerdings widerspricht).

Wie dem auch sei, das Produkt dieser Karte ist nicht „gut“, obwohl wir trotzdem „alles Gute“ hoffen wollen. Klein schreibt man das Adjektiv „gut“, groß schreibt man die Substantivierungen des Adjektivs das Gute, Gutes und Böses, des Guten zu viel tun, sein Gutes haben, etwas im Guten sagen sowie nichts, viel, wenig Gutes – und eben „alles Gute“. Falls wir auf der Heide einen „guten Hirten“ sehen, so handelt es sich um irgendeinen beliebigen Schäfer, wenn wir aber vom „Guten Hirten“ sprechen, so meinen wir einen Einzelnen und Bestimmten, nämlich den Herrn Jesus Christus, der bekanntlich nicht nur sprachlich ein Unikat ist.

Nun zum „für’s“. Als ich den Verkäufer fragte, was dieser Deppenapostroph solle, hatte ich seine Geduld überstrapaziert. Er wusste nicht, dass die Verschmelzung einer Präposition mit dem Artikel „das“ stets ohne einen Apostroph geschrieben wird: fürs, ins, aufs, ans, ums, durchs usw.

In dieser Zeit der Zeitenwende leiden wir nicht nur an einem unerwünschten Ausstoß von Kohlendioxid, sondern auch an einem Ausstoß schädlicher Sprachfehler, die mühelos jeden Jahreswechsel überstehen. Zum Beispiel ärgere ich mich täglich bei der Zeitungslektüre über das „Tschüss“ mit Doppel-s statt des richtigen „Tschüs“, das metastasenartig über alle Titel streut und gerade die Main-Linie überschritten hat. Ich fragte beim Duden nach und musste hören, dass in Süddeutschland des Wort mit kurzem und scharfem s-Laut gesprochen werde. Davor warne ich aus phonetischen und etymologischen Gründen. Denn „Schiss“ bedeutet bei uns im Norden ein Wort aus der Fäkalsprache, mit dessen Übersetzung ich das neue Jahr nicht beginnen möchte. „Tschüs“ kommt letztlich von lat. deus (Gott) und beendet fröhlich und friedlich neuerdings sogar die „Tagesschau“.

