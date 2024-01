... wie es ist

Ick hoffe, Se ham den Jahreswechsel so jut übastanden wie Trude und icke und sich die Pfannkuchen schmecken lassen. Dank eenem riesijen Polizeiuffjebot is die Randale von den üblichen Vadächtijen „unsere Berliner Jungs“, wie Frau Giffey sagen würde, diesma nich janz so schlimm jewesen wie beim letzten Silvesta. Heutzutage freun sich Politik und Polizei ja schon, dettet „nur“ 54 valetzte Polizisten und „nur“ knapp 400 Festnahmen jejeben hat. Wie sich die Zeiten ändern: früha hätte man da nich von nem halbwechs friedlichen Silvesta in Berlin jesprochen. Is eben allet relativ. Nur eene Bilanz is richtich erfreulich: null valetzte Feuawehrleute! Wenn det keene jute Nachricht zum neuen Jahr is.

kasupke@morgenpost.de