Berlin. Mehr Rotwein, Fleisch und Inlandsflüge: Warum man seine schlechten Angewohnheiten umarmen sollte.

Auf jeden Fall mehr Rotwein im neuen Jahr. Fleisch auch. Und Inlandsflüge. Dafür null Bewegung und konsequenter Verzicht auf Achtsamkeit. Sparsamste Konversation mit der Familie. Im Dankbarkeitstagebuch nur noch die Kneipentouren protokollieren. Und bis morgens um zwei am Schreibtisch hocken, in dichtem Zigarrenqualm. Das ist zwar eklig, aber wer schlechte Vorsätze fasst, muss hart sein gegen sich.

Ein halbes Jahrhundert habe ich mit dem Fluch der guten Vorsätze gerungen. Man nimmt sich im Silvesterrausch ausgerechnet jene schuld- und schambesetzten Eigenarten vor, die sich als ausgesprochen hartnäckig erwiesen haben. Und, Überraschung: Elfeinhalb Monate Fitnessstudio umsonst bezahlt. Was bleibt, ist die schlechte Laune des Wieder-mal-Gescheiterten und der leise War-ja-klar-Hohn der Partnerin. Man kann sich auch mit dem Hammer immer wieder auf den Daumen hauen.

Versöhnung mit der rauen Realität

Daher werden dieses Jahr schonungslos schlechte Vorsätze gefasst. Der sichere Weg zum Jahresglück. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Ich umarme beispielsweise meine schlechte Angewohnheit, mit der Steuer bis zum Stichtag zu trödeln und versichere mir, dass alles okay sei. Und schon ist der Stress weg. Sollte ich wider Erwarten ein Wochenende vorher fertig sein, fühle ich mich großartig. Es ist wie im modernen Bildungssystem: Legt man die Latte auf den Boden, kommen alle drüber. Ohne Merlot-, Steak- oder Kerosinscham gewinnt die Lebensqualität immens, auch wenn der Hausarzt nicht ganz von diesem Konzept überzeugt ist, Greta schon gar nicht.

Schlechte Vorsätze fassen, das bedeutet Versöhnen mit einer rauen Realität. Unsere Wirklichkeit lehrt uns: Ist schon gut, wenn’s nicht schlimmer wird. So lautet der schlechte Vorsatz für die Berliner Ampel-Regierung: Zoff vom ersten Tag des neuen Jahres an. Und kommt dennoch mal ein karlsruhefestes Gesetz heraus, dann freuen sich alle. Potzblitz - wer hätte das gedacht? Sind die Erwartungen futsch, wächst automatisch der Platz für Erfolge. So starten wir froh ins Neue.