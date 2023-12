...wie es ist

Heute darf ick mal ausschlafen, denn für Kasupke is heute Nachtschicht anjesacht: Silvesta is imma een jutet Jeschäft zu machen. Trude liefa ick vorher bei Freundin Kathrin in Tierjarten ab. Da kieken se denn „Dinner for one“ und amüsiern sich wie Bolle. Um Mittanacht bin ick natürlich pünktlich zur Stelle, zum Anstoßen. Ick kieke meena Trude tief inne Oogen und sage: „You are looking younger than ever...“ wie der olle Butler von Miss Sophie. Jibt Rituale, die jehörn Silvesta eben einfach dazu. Ick wünsch Ihnen ’nen juten Rutsch, jemanden zum Knutschen und Pfannkuchen mit der richtijen Füllung! Und für uns alle hoffe ick uff een friedlicheret neuet Jahr ohne Kriege, Krisen und Corona.

