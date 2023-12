...wie es ist.

Ick freu mir ja schon uffn Silvestaabend und det Feuawerk, aba mir is ooch etwas bang. Alle koofen Bölla in Massen, als wärn wa im Kriech. Ick liebe ja Feuawerk und werde ooch wieda een paar Raketen zünden, um die bösen Jeista zu vatreiben. Aba et kann ja nich sein, det die Dinga als Waffen jejen Polizei und Feuawehr eenjesetzt werdn. Da hatten wa letztet Jahr schon jenuch von. Ick weeß nich, wiet Ihnen jeht, aba früha habn die Leute schließlich ooch Silvesta mit allem Pipapo jefeiat, aba eben friedlich. Det würd ick mir ja ooch für morjen Abend wünschen, aba ick fürchte, det bleibt nur een fromma Wunsch.