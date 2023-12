...wie es ist.

Unsa Rejiermeesta Wegna is mir ja nich unsympathisch. Deswejen jeb ick, als erfahrena Beobachta der Politik, dem Frischling im Roten Rathaus ma ‘n Tipp: Nich so ville Vasprechungen mit Datum machen, det jeht meistens schief. Wegna hat zujesaacht, det wa bis Jahresende alle innahalb von zwee Wochen ‘n Termin im Bürjaamt kriejen. Na, da sind wa sehr weit entfernt von… Und mit dem „Schnella-Bauen-Jesetz“ hats ooch nich bis Silvesta jeklappt. So hat sich olle Wegna ohne Not inne unjemütliche Position jebracht. Wenn mir Fahrjäste frajen, wie lange det bis dahin oda dorthin dauat, bleib ick imma vage. Meistens sag ick: Frajen Se nich mir, frajen Se die andan.