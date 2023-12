Berlin. Es war ungewohnt, nicht mehr zu arbeiten, sondern „nur“ Rentner und krank zu sein – ein Blick in die Zukunft.

Zwischen den Feiertagen ist Zeit, etwas aufzuräumen. Für mich gehört ein Blick zurück dazu, vorsichtig auch der nach vorn. Noch nie hat ein Mensch auf mich geschossen, meine Freundin wurde nicht vergewaltigt, meine Enkelkinder nicht zwangsadoptiert. Gräueltaten werden von Menschen begangen, nicht nur vor einhundert Jahren, sondern auch heute und morgen. Und vor unserer Tür. Leben die Monster dabei eigentlich immer woanders oder auch unter uns oder in uns?, frage ich mich zuweilen und vertraue mir nur bedingt dabei.

Ich hatte Krebs in diesem Jahr, das nahm mich mit, anderes mit meiner Gesundheit auch. Ich hatte aber gute Ärzte und tolle Pflegerinnen und Pfleger. Rede ich vom Krebs eigentlich in der Vergangenheitsform oder inwiefern begleitet er mich täglich? Anderes wie etwa eine Lungenentzündung kam hinzu. Das alles zusammengenommen machte mir zu schaffen.

Und noch immer ist es für mich relativ einfach, nicht zu den Verbrechern und Halsabschneidern im Leben zu gehören; es gibt kaum Versuchungen, Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Nie ließ ich Aktienpakete für mich arbeiten, ich erledigte das selbst.

Stop: Gehe ich aber über das Wasser? Sicher nicht! Dennoch gebe ich mir Mühe, ein guter Mensch zu sein, keine geballte Faust in der Hosentasche zu haben. Gegen niemanden. Und immerhin knirsche ich nicht mehr mit den Zähnen im Schlaf.

Mein Dach ist dicht, und: Ich habe eines. Und ein Bett und eine Heizung habe ich auch. Für einen Schluck Wasser, einen Kaffee, ein Brötchen oder einen Schlafsack muss ich nicht anstehen. Niemand spuckt mich an und ich werde nicht ständig beleidigt. Einer Dusche täglich und einem Stück Seife begegne ich mit Respekt, beides ist nicht selbstverständlich.

Arbeit und Rente – ein spannendes Jahr: Meine freie Zeit als Rentner konnte ich leider noch nicht genießen. Ich habe viel Zeit in Arztpraxen verbracht oder lag in Krankenhausbetten. Ich konnte auch nicht erproben, wieviel ich zukünftig überhaupt noch arbeiten möchte und kann. Es fehlte die Energie und ich übe mich in Geduld, langsam kommt sie zurück. Es war ungewohnt, nicht zu arbeiten, „nur“ krank zu sein.

Und da sind Freundinnen und Freunde und ich freue mich auf sie und mehr Zeit mit ihnen. Gut, dass ihr da seid und gut, dass ihr es so seid. Prima Sache! Wir treffen uns nun häufiger. Versprochen! Ich war krank. Ich war aber nicht allein, meine Freundin stand mir zur Seite. Maria – danke! Den Rest sage ich dir selbst.

Weiter in der Aufzählung: Wer zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen kann, ist reich. Und eine ökologische Dreckschleuder. Eine Woche Mallorca und fünf Wochen Kreta stehen meinem schlechten Gewissen gegenüber. Nicht genug: Ich wohne im tollsten Kiez der Welt. Deshalb wollte ich ja nie auf Kreta leben, schön es dort ist, aber ich liebe mein Zuhause. Der Klausner Platz: Meine Nachbarn sind mir wichtig, die Vertrautheit zu vielen, man kennt und schätzt und grüßt sich, hier gehöre ich nunmehr hin. Lietzensee, Kastanie, Schlosspark und Linde grenzen ein, ihr seht, ich mag das Grün und die Kneipen. In erster Linie aber die Menschen!

Andere Wirklichkeiten: Sie kennen die Bilder der Kinder auf den Müllhalden in Afrika. Warum sie und nicht wir, warum hier und jetzt und nicht anders? Mein Schnitt, mein Leben war immer verdammt gut. Es gibt Menschen, die mögen oder wertschätzen mich. Ein Geschenk. Wäre ich mit 35 rechts im Leben abgebogen, es wäre anders gekommen. Glück gehabt!

Jesus. Bist du mein Glück, Schicksal, Weggefährte, Gewissen, Ansporn und Anspruch, Vater, Herr, Katalysator, Zufall …? Ich rede gerne mit dir und es geht mir gut, wenn du mir nah bist. Mein Glas fließt gerade über und ich gebe mir Mühe, dass nichts verschüttet wird. Vier Kerzen brennen. Das ist eine Menge Licht und viel Wärme ist es auch. Ich wünsche Ihnen einen guten Jahreswechsel.