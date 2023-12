...wie es ist.

Weihnachten is ja det Fest der Liebe, heeßt et jedenfalls. Für Tiere jilt det leida nich wirklich. Rund um die Feiatage sind 23 im Tierheim abjejeben worden, sechs mehr als noch letztet Jahr. Da weeß man zwar nie, ob die Viecha sich valoofen ham, ausjerissen sind oda ausjesetzt wurden, weil keena sich an die Flicht hält, seine Lieblinge mit eenem Chip zu vasehn, aba man kennt det ja: Erst is det Hundchen untam Weihnachtsboom niedlich, denn machts inne Ecke und fliecht achtkantich raus. Ick vasteh solche Menschen nich. Wie kann man mit Lebewesen so umjehn? Wer schlecht zu Tieren is, der kann nich jut zu Menschen sein.