Berlin. In den USA werben Supermärkte jetzt mit echtem Personal an den Kassen. In welchen Branchen das bei uns ein Vorbild sein könnte.

Eigentlich mag ich ja kontaktlose Technik. Nichts ist praktischer, als im Supermarkt eben mal schnell was aus dem Regal zu holen – scannen, Handy dranhalten, und wieder raus. Insofern fand ich es schade, als ich jetzt las, dass in den USA die dort „Self Checkouts“ genannten Selbstbedienungskassenschon wieder abgeschafft werden sollen. Bei uns dagegen sind sie nicht mal richtig eingeführt.

Man kennt sie meist nur von Ikea oder aus dem Baumarkt, und die Meinungen sind auch in meinem Freundeskreis geteilt. Einen Grund dafür verstand ich neulich in einer Büropause im Supermarkt.

Eigentlich geht das Einkaufen dort blitzschnell, an diesem Tag aber staute sich alles hinter einem Herrn im Anzug,. Er zog zwar mit Chefmiene sein Mittags-Sushi über den Scanner, piep, und legte dann zackig eine Kreditkarte in Gold aufs Display. Doch dann tat sich nichts. Obwohl er den Vorgang mehrmals wieder neu startete – scannen, piep, Goldkarte – nichts.

Man spürte, wie der selbstbewusste Mann ungehalten wurde. Unauffällig sah er sich um. Doch da war niemand, bei dem er sich beschweren konnte. Stattdessen starrte ihn die ungeduldige Warteschlange hinter ihm an, allen voran ich. Sein Scheitern an der Supermarktkasse kostete uns alle die Mittagspause.

Schließlich machte ich einen Schritt vor und erklärte dem Mann, dass man die Ware nach dem Scannen rechts auf eine Ablage legen muss. Was der Mann offenbar nicht verstand: Auf der Ablage werden die Waren gewogen – um sicherzustellen, dass der Kunde auch das einscannt, was er bezahlt. Das Gerät kennt das Gewicht aller Waren. Diebstahlschutz 2.0: Erst danach kann man zahlen.

Der Blick, den mir der Mann zuwarf, war extrem genervt. Ich glaube, einen Moment hielt er mich für eine Verkäuferin und wollte mich schon wegen des nicht funktionierenden Scanners beschimpfen, bevor er verstand, dass ich, eine ältere Kundin und optisch drei Gehaltsklassen unter ihm, ihm gerade erklärte, wie eine Supermarktkasse funktioniert. Eine Kasse! Peinlich. Er tat, als habe er mich nicht gehört, legte sein Sushi aber dann doch auf die Fläche. Mittagspause gerettet.

In dem Artikel zum Ende des „Self-Checkouts“ in den USA hieß es, das System werde zum einen wegen des erhöhten „Schwunds“ wieder abgeschafft. Die Selbst-Scanner verführen offenbar zum Klauen. Zudem habe man festgestellt, dass Menschen lieber dort einkaufen gehen, wo sie auf andere Menschen treffen. Wo man sich also im Zweifel helfen lassen kann – ob beim Einscannen oder mit dem Kleingeld („Schauen Sie mal selbst, ich hab‘ meine Brille nicht dabei“). Oder wo man sich, tja, mal eben wegen schlechtem Service abreagieren kann. Automaten lassen sich schließlich schlecht anpampen.

Deswegen finde ich das Argument charmant, mit dem Supermärkte in Amerika jetzt für die Rückkehr des Personals werben: Sie stellen es als zusätzlichen Service dar. Ich finde, diese Aufwertung echter Menschen könnte auch bei uns Vorbild sein, wo das Personal längst abgeschafft ist. Etwa bei Telefon-Hotlines. Wer hätte sich nicht schon mal einer Automatenstimme anvertraut, bis die Ansage kam: „Drücken Sie bitte die Eins“? Peinlich!

Auch anstelle des aktuellen Entschuldigungskanons aus dem BVG-Sprechautomaten („Derzeit fahren unsere Züge nicht im gewohnten Takt!“) fände ich menschliche Ansagen sympathischer. Etwa der U-Bahnfahrer, der neulich beherzt zum Mikrofon griff: „Dieser Zug fährt wirklich nur nach Hermannplatz! Alle, die nach Hermannplatz wollen, sollten jetzt einsteigen! Schluss, aus!“ Gelächter im Waggon. Der Fahrer tat uns leid. Bei aller Begeisterung für Technik und Künstliche Intelligenz: Empathie lässt sich nicht automatisieren. Darüber sollten alle nachdenken, die der Rationalisierung das Wort reden.