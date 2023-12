...wie es ist.

Det erste Weihnachten seit Jahren ohne Corona-Einschränkungen, hieß et vorm Fest. In etlichen Familien war det leida nich so. Corona hat in unsam Freundeskreis für ne Menge Vadruss jesorcht, weil ville infiziert und malad sind und nich mitfeian konnten – oder det nette Beisammensein janz abjesaacht wern musste. Eene befreundete Familie hats janz dicke jetroffen: Die Eltern ham beede Corona, ihre erwachsenen Kinder liejen ooch flach, der Sohn mit Noro, die Tochta mit Jrippe. Nu warn am Heilijen Abend alle alleene zu Hause. Traurich! Und die Corona-Stationen der Krankenhäuser sind ooch schon wieda voll. Also: Sein Se vorsichtich und bleim Se bitte alle jesund.