Berlin. Im neuen Jahr übernimmt Berlin das Fernwärmesystem von Vattenfall, die Gasag soll folgen. Ob die Politik das Management bewältigt?

Der bekannte Fahrrad- und Klimalobbyist Heinrich Strößenreuther will kämpfen. Der CDU-Basis-Aktivist ist gar nicht einverstanden mit dem, was sein Berliner Landesvorsitzender Kai Wegner diese Woche gefeiert und als „historisches“ Ereignis“ bezeichnet hat: Die Übernahme der Berliner Fernwärme. Der Regierende Bürgermeister und seine Stellvertreter, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU), hätten sich von Vattenfall für 1,6 Milliarden Euro „fossilen Schrott“ andrehen lassen, wettert Strößenreuther auf X, früher Twitter.

Er ruft auf, eine Kampagne zu starten, sich bei Vattenfall und in den Senatsverwaltungen als Praktikanten einzuschmuggeln, Abgeordnete mit Fragen zu einem Nein zu bewegen und Journalisten, die jemals über das Thema geschrieben haben, mit allen, auch illegal erworbenen Informationen zu versorgen, um den Deal noch zu Fall zu bringen. Zudem sollten die Kritiker feststellen, was jetzt alles in Schulen oder in der Kultur nicht geht, weil die 1,6 Milliarden Euro nach Schweden fließen für angeblich wertlose Kraftwerke.

Vattenfall will aus dem fossilen Geschäft raus, um als Konzern grün zu werden

Als Journalist, der das Thema schon lange begleitet, bin ich gespannt auf die heißen Infos, die mir Strößenreuther & Co hoffentlich demnächst zukommen lassen werden über das angeblich so schändliche Treiben. So ganz habe ich nämlich nicht verstanden, was den Mann an dem Deal so erbost. Diese Einschätzung teile ich übrigens auch mit den in der angezettelten Kampagne ausdrücklich adressierten energiepolitischen Sprechern zweier Oppositionsfraktionen. Denn der Rückkauf der um die Jahrtausendwende privatisierten Fernwärme war ein Vorhaben, das schon der frühere rot-grün-rote Senat angeschoben hatte, nachdem Vattenfall angekündigt hatte, die Fernwärme verkaufen zu wollen.

Natürlich stimmt es: Vattenfall will sich grün machen und aus dem fossilen Geschäft raus, deshalb hatten sie vor ein paar Jahren auch schon die Braunkohle in der Lausitz abgegeben und die Kohlekraftwerke in Hamburg. Dass es aber aus klimapolitischer Sicht besser gewesen wäre, die Heizung von 1,4 Millionen Berliner Haushalten und 40 Prozent der hiesigen Kohlendioxid-Emissionen irgendeiner Rendite-hungrigen Heuschrecke zu überlassen, erschließt sich mir aber nicht.

Auch in anderen Städten treiben leistungsstarke Stadtwerke die Wärmewende voran

Die Transformation der Energieversorgung in einer Stadt ist eine öffentliche Aufgabe. Es gibt in Berlin nun mal nur dieses System, und wie ohne die Fernwärme fast die halbe Stadt sicher und klimafreundlich mit Wärme versorgt werden sollte, ist nicht nur mir schleierhaft. Aber vielleicht hat ja Herr Strößenreuther dazu ein in der Fachwelt bisher unbekanntes Konzept.

In anderen Städten wie etwa München wird die Wärmewende schon lange vom kommunalen Stadtwerk vorangetrieben. Erst jetzt, nachdem die im Privatisierungswahn der 1990er-Jahre getroffenen Fehlentscheidungen korrigiert und die Monopole für Wasser, Stromnetz und Fernwärme sich nach zehn Jahren Streit wieder in öffentlicher Hand befinden, kann Berlin sich koordiniert auf diesen Weg begeben.

Wärmeversorgung Berlins kann nun ohne Konkurrenz der Unternehmen geplant werden

Es scheint vernünftig, die Wärmeversorgung und -planung nicht in Konkurrenz mehrerer Unternehmen zu denken, sondern als integrierte Aufgabe der Stadtplanung. Die 1,6 Millionen Euro werden übrigens nicht bei den Schulen weg gespart, sondern als Kredite aufgenommen.

Dass es Geld kosten wird, 90 Prozent fossile Brennstoffe durch erneuerbare zu ersetzen, ist klar. Letztlich werden die Fernwärmekunden den Umbau bezahlen. Das müssten sie aber auch, wenn das Land nicht Eigentümer wäre. Bis 2045 klimaneutral zu werden, ist in Deutschland Gesetzeslage.

Die Frage bleibt: Kann die Politik das?

Die wirkliche Frage ist: Können die das in der Berliner Politik? Am Ende wird es darauf ankommen, aus Vattenfall Wärme, der Gasag und den beteiligten Industriepartnern Eon und Engie die richtigen Strukturen zu basteln und fähige Manager an die Spitze zu stellen. In der Branche hat das Schaulaufen längst begonnen. Wegner, Giffey und der Senat können im neuen Jahr beweisen, dass sie dieser wichtigen Zukunftsaufgabe gewachsen sind.