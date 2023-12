... wie es ist

Heute muss ick janz früh raus: Trude hat ne lange Liste, wat ick allet noch vorm Fest besorjen und erledijen muss. Die Vorweihnachtszeit war dieset Jahr aba ooch besondas kurz, weil der vierte Advent uff Heilichabend fällt. Eijentlich wollten wa nochma uff den Weihnachtsmarkt am Bebelplatz, aba bei dem scheußlichen Wetta möchte man am liebsten jar nich raus. Und ick freu ma heute schon uff die Schlangen morjen anne Fleischtheke, wenn ick die vorbestellte Jans abhole. Und denn durch’n vollen Supamarkt renne, um die Sachen zu holen, die meene Holde vajessen hat. Oh Du fröhliche… Jedet Jahr der jleiche Stress und jedet mal schwörn wa uns: nächste Weihnachten wird’s andas. Ob wa det nochma schaffen?

