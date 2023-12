Jörg Thadeusz feiert Weihnachten erstmals ohne die Stimme seiner Mutter. Und beschreibt das Gefühl, wenn das Vertraute plötzlich fehlt.

Ja-ha-ha, das wird der Mutti gefallen. In diesen Momenten musste ich immer um Beherrschung atmen. Als ich diese überlange Strickjacke ausgesucht hatte und der Verkäuferin nicht entgangen war, es würde sich um ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter handeln. Sie war niemals „Mutti“, aber leicht reizbar. Wollte ich mich auf ihre Kosten amüsieren, beschrieb ich irgendwas an ihr als „muttchenhaft“. Dann zog sie so kraftvoll an der Zigarette, als ließe sich das Ding nur durch Inhalation in einen Knüppel verwandeln.