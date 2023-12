... wie es ist

Diese Woche stand ick ma wieda mit vielen andan Menschen Schlange vorm kleenen Postshop. Ick sollte die von Trude liebevoll jeschriebenen Weihnachtskarten uffjeben. Hoffentlich kommen die noch rechtzeitich zum Fest an. Weil meene jüldenen Worte tachtäglich bei Ihnen ankommen, werd ick meene juten Weihnachtswünsche hier übamitteln: Ick möcht’ ma herzlich bedanken bei Ihnen, liebe Lesa, für ihre netten Mails, Briefe und Karten und dettse mir so viele Jahre treu sind. Für Leserin Evamaria is Kasupke sojar der „Berliner des Jahres“! Fühle mir sehr jeschmeichelt, aba ick bin bloß Berliner, det muss reichen.

