...wie es ist

Schniefen Se noch oda liejen Se schon flach? Jefühlt die halbe Stadt is krank, erkältet oda hat Corona. Uns hat’s – toitoitoi – (noch) nich erwischt. Kurz vor Weihnachten kann det ja keen Mensch jebrauchen. Und wir schon jar nich, wir müssen ja nach Schwiejamutta im Krankenhaus kieken. Heilichabend wolln wa alle zusammen bei uns Zuhause feian, drücken Se mal die Daumen, dettet klappt. Und bitte ooch feste drücken für Frank Zander. Der is wieda raus ausm Krankenhaus und will bis Freitach so fit sein, detta bei seinem jroßen Weihnachtsessen für Obdachlose dabei sein kann. Denn ohne ihn wäre det Fest nur halb so schön.

kasupke@morgenpost.de