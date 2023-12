... wie es ist

Also wer sich uff diese Ampel-Rejierung valässt, is wirklich valassen. Um det selbst vaschuldete Milljardenloch im Bundeshaushalt zu stopfen, wird willkürlich je-strichen und jespart. Nur leida nich da, wo et Sinn machen würde und schon lange fällich wär. Man könnte sich zum Beispiel den völlich übadimensionierten Kanzlaamtsanbau sparn. Und statt den deutschen Bauan, die ja nu nich uffs Lastenrad umsteijen können, höhere Spritkosten zu beschern – und damit den Vabrauchan höhere Preise – könnte die Rejierung endlich uffhörn, Milljarden von deutschem Steuajeld in alla Welt zu vaschenken. Det könnwa uns eben nich mehr leisten.

