... wie es ist

Ick höre jerne Radio, beim Werbeblock vadreh ick alladings manchma die Oogen, wie nervich uns da manche Sachen schmackhaft jemacht werden sollen. Aba richtich ärjalich find ick im Moment ‘n Werbespot, in dem mir so’n übaheblicha Typ im Ufftrach der Banken obalehrahaft erklärt, det ick anna Kasse nich mehr sajen darf: „Ick zahl mit Karte“. Det heißt jefällichst Girocard! Der Service der Banken wird imma schlechta, die schließen eene Filiale nach der andan und die ham nüscht besseret zu tun, als ihre Kunden zu belehren, wie se sprechen sollen? Ick gloobe, dem Händla, bei dem ick zahlen will, is det ooch völlich mumpe. Hauptsache, meen Konto is jedeckt.

