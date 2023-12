... wie es ist

Heute is dritta Advent. Heute is ooch vakoofsoffena Sonntach. Wat nu? Jemütlicha Bummel üba’n Weihnachtsmarkt und danach vielleicht noch ‘n schönet kleenet Konzert inner Kirche oda mit der Jeschenkeliste ab ins Weihnachtskonsum-Jetümmel? Normalaweise empfehl ick ja imma ersteret, aba unsa Einzelhandel leidet Not. Det Weihnachtsjeschäft is jut jestartet, hat denn aba stark nachjelassen. Nu setzen die Händla alle Hoffnungen uff dieset Wochenende. Da will ick keen Spielvaderba sein. Wer also an nem andan Tach keene Zeit hat, dem wünsch’ ick heute ne anjenehme und erfolgreiche Einkoofstour. Hauptsache, Sie erstehen Ihre Präsente in Berlina Jeschäften, am besten in Ihrem Kiez. Und nich im Intanet.

