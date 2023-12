Berlin. Abschied von Regisseur Klaus Gendries, der in Ost und West populäres Fernsehen und Theater schuf

Stunden vor der Trauerfeier der Kollegen im Stadttheater Köpenick verabschiedete sich die Familie auf dem Mahlsdorfer Friedhof von Klaus Gendries. Ganz zum Schluss gab es diese private Stunde für den erfolgreichen Regisseur, der für seinen Beruf lebte.

Klaus Gendries wurde am 22. Juni 1930 im pommerschen Stettin geboren. Der Vater hatte eine Fleischerei. Wie so viele Männer seiner Generation musste er in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Die Mutter arbeitete also für zwei, hielt das Geschäft am Laufen. Sohn Klaus verbrachte viel Zeit bei der Oma. Er war bei Kriegsende 14 Jahre alt und hatte Glück, dass er zum Schluss nicht noch als letztes Aufgebot in einer sinnlosen Schlacht verheizt wurde.

Seine Familie flüchtete aus der Gegend von Stettin nach Oldenburg. Zum Schönsten in seiner Kindheit und Jugend gehörten die Kinobesuche mit dem Vater. Im Kino ließ sich alles vergessen, was diese Jahre so mühsam machte. Die Welt des Films und die des Theaters begannen damals, ihn unwiderstehlich anzuziehen.

Klaus Gendries fand einen Schauspiellehrer, der ihn unter seine Fittiche nahm. So landete er auf der Bühne, hatte Ende der Vierzigerjahre sein Debüt am Oldenburger Staatstheater. Dann zog es ihn nach Berlin.

Als Theater-Schauspieler ist man darauf angewiesen, dass der Direktor und die Regisseure einen besetzen. Dramatischer als jedes Drama von Ibsen ist der Moment, in dem die Schauspieler dem Aushang am schwarzen Brett entnehmen, ob sie demnächst eine große oder eine kleine Rolle spielen dürfen. Oder keine.

Für den jungen Schauspieler Gendries entwickelte sich so ein Moment, in dem er entdeckte, dass er nicht besetzt worden war, zum großen Glück seines Berufslebens. Plötzlich hatte er Zeit, als Regieassistent zu arbeiten.

Er lernte von den Besten. Am Deutschen Theater war er Assistent bei Wolfgang Heinz, Wolfgang Langhoff und Karl Paryla. Er nutzte diese Chance. Seine Lehrer prägten ihn. Von Karl Paryla ist dieses Zitat überliefert: „Wenn Schauspieler kurz vor dem Nervenzusammenbruch sind, erst dann sind sie richtig gut.“

Berüchtigt bei Schauspielern war sein militärischer Ton

Martin Woelffer, der Direktor der Komödie am Kurfürstendamm, sagt über Klaus Gendries: „Vom ‚Blauen Engel‘ über ‚Schwejk‘ bis hin zu ‚Zille‘ hat er bei uns Epochales auf die Beine gestellt. Das konnte er wirklich toll.“ Und dann fügt der Direktor, weil das auch ein Teil der Wahrheit ist, noch hinzu: „Sein manchmal etwas militärischer Ton sorgte bei Schauspielerinnen und Schauspielern und bei den Gewerken nicht immer nur für Freude.“ Die Gesamtbilanz des Wirkens von Gendries am Ku’damm bleibt für Woelffer positiv: „Im Endeffekt war es immer ein gemeinsames künstlerisches Wollen und das hat sehr oft hingehauen. Er war ein absoluter Kämpfer für die Kunst und die Kultur, deswegen behalten wir ihn in sehr guter Erinnerung.“

Das Publikum früher „Polizeiruf 110“-Filme kannte Gendries als Hauptmann Reger. Seine Arbeit als Schauspieler vermisste er später nicht, denn statt den Anweisungen eines Regisseurs zu folgen, gab er die viel lieber selbst. Und schätzte auch ganz realistisch ein, dass er als Regisseur einfach besser war.

Das wurde ihm sogar von der Jury des Festivals „Rose d‘Or“ im schweizerischen Montreux bescheinigt, die ihm 1969 für seine Regiearbeit „Telegenerell“ den Charlie-Chaplin-Preis verlieh. Überreicht wurde der Preis von Shirley Bassey. Die Trophäe landete im Büro des DDR-Fernsehchefs Heinz Adameck und verschwand in den Wendewirren, was Klaus Gendries sehr ärgerte.

Mit dem Konzept Urlaub konnte der Workaholic nichts anfangen. Einfach irgendwohin fahren, um dort etwas zu erleben, das mochte er gar nicht. Wenn Gendries reiste, dann aus beruflichen Gründen. Nach Afrika zog es ihn erst, als er dort eine Serie zu drehen hatte. Vielleicht hätte Klaus Gendries sich mit dem Thema Urlaub angefreundet, wenn es eine Serie gewesen wäre.

Seine Filme waren ihm lieber als seine Familie

Der Regisseur lebte mit seiner Arbeit und für sie. Das prägte all die Jahrzehnte seine Familie. Er selbst sprach von 150 Serien-Folgen. Dazu kamen seine Filme und die Theater-Inszenierungen. Eigentlich hatte er nie Zeit für die Familie. Die Lieblingskinder von Klaus Gendries, das hat er selbst gesagt, waren seine Filme.

War ein Projekt beendet, waren die nächsten schon in Vorbereitung. Als in der Wendezeit plötzlich die Aufträge ausblieben, saß er wie auf Kohlen. Aber der Regisseur glaubte immer daran, dass sich das bald ändern würde. Und dann kam ja wirklich ein Anruf. Klaus Gendries konnte wieder arbeiten. Und sofort war er wieder er selbst.

Vor zehn Jahren begann er alles zu regeln, übergab dem Archiv der Akademie der Künste die Unterlagen über seine Arbeit als Regisseur. Damit das alles bleibt. Und bereitsteht, wenn in vielen Jahren mal jemand eine vergleichende Doktorarbeit über heitere Serien und Filme in Ost und West schreiben will. Schließlich hat er Bedeutendes wie „Florentiner 73“, „Camping-Camping“ und „Aber Vati!“ vor der Wende und Serien wie „Der Landarzt“, „Der Bergdoktor“ und „In aller Freundschaft“ danach gedreht.

Seine größten Erfolge umschrieb Klaus Gendries selbst als „leichte Kost, aber ungeheuer beliebt“. Zur „Fabrikarbeit“, wie er seine West-Serien zuletzt bezeichnete, ging er vor Jahren auf Abstand. Er war sich aber auch bewusst, dass ihm die Honorare dafür die finanzielle Unabhängigkeit gaben, sich geliebte und schlecht bezahlte Theaterprojekte leisten zu können.

Er inszenierte lieber Theater als vor dem Fernseher hinzudämmern

Vor zehn Jahren wurde Gendries Mitglied in einem Verein für Sterbehilfe. Die Gedanken an sein eigenes Ende machten ihm Angst. Vor fünf Jahren fand er im Stadttheater Köpenick seine neue künstlerische Heimat. Dort inszenierte er in einem Alter, in dem andere dreimal pro Woche zum Arzt gehen und ansonsten vor dem Fernseher dahindämmern „Heute weder Hamlet“ und „Die Olsenbande dreht durch“.

Im Laufe des letzten Jahres wurden seine Augen immer schlechter. Klaus Gendries konnte kaum noch etwas sehen, war aber wie besessen davon, weiter Theater zu machen. Und nicht davon abzubringen. Den Einwand, er müsse doch die Gesichter der Schauspieler sehen, um Regie führen zu können, tat er mit der Bemerkung ab: „Ich höre, wie sie sprechen und kann mir vorstellen, was die für Gesichter machen.“

Zum Schluss war Klaus Gendries ganz schwach und bekam dann auch noch Corona. Der Gedanke, dass er seine letzte Regiearbeit „Der Star mit dem Stern“ am Stadttheater Köpenick nicht vollenden konnte, wurmte ihn. Klaus Gendries hätte am 7. November vielleicht etwas zufriedener abtreten können, wenn er gewusst hätte, dass Bernd Wefelmeyer, der musikalische Leiter der Inszenierung, in seinem Sinne die Arbeit vollendete.