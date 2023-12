... wie es ist

Villeicht sollt’ ick umschuln: von Taxe uff Bus. Für die jroßen Jelben wern händeringend Fahra jesucht. Der BVG loofen die Leute wech oda se sind krank. Aba ob die Not so jroß is, dettse da so’n alten Droschkenkutscha wie Kasupke nehmen? Ick könnte den Fahrjästen natürlich jut sagen, wie et is, und hätte da een jrößeret Publikum. Andraseits brooch man da jute Nerven und kann nich einfach Feiaabend machen, wenn’s eenem reicht. Uff U-Bahn will ick nich umsatteln. Die fährt imma seltena, weil dauand die Kabel jeklaut wern. Wie machen die Diebe det bloß, hundat Meta Kabel wegtragen? Det muss doch uffalln.

