... wie es ist

Eijentlich ne jute Nachricht: der Autotunnel Schlangenbada Straße soll saniert und wieda jeöffnet wern. Und nu die schlechte: det soll vier Jahre dauan! Dabei is det ja nu nich der Jotthard-Tunnel… In vier Jahren wurde übrijens der jesamte Bau, also Autobahntunnel und Wohnhaus oben drüba fertichjestellt. Det war anno 1976. Heutzutage brooch man vier Jahre für 600 Meta Tunnelröhre. Jesperrt wurde der Tunnel noch kurz vor seina Abwahl vom rot-jrün-roten Senat, wejen anjeblich dramatischa Mängel bei der Entlüftung. Na ja, hoffentlich sehn die vom Umleitungsvakehr jeplagten Schmarjendorfa det Licht am Ende det Tunnels…

kasupke@morgenpost.de